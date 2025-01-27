Виплата Зимової єПідтримки через Укрпошту — хто має право за новими правилами

Люди у поштовому відділенні. Фото: Укрпошта

У правилах дії держпрограми "Зимова єПідтримка" через відділення національного поштового оператора "Укрпошта" сталися певні зміни. Тепер більше категорій українців можуть отримувати допомогу за програмою через пошту.

Про це повідомляє пресслужба ГО "ВПО України".

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Хто може отримати "Зимову тисячу" через Укрпошту

Як зазначають у громадській організації, деякі категорії громадян зіткнулися з труднощами в отриманні "Зимової тисячі" через відсутність гаджетів для встановлення застосунку "Дія". Щоб усі українці мали доступ до виплат, "Укрпошта" розширила перелік категорій людей, які мають право отримати допомогу через поштові відділення. Так, 1 тис. гривень через пошту отримають:

громадяни, яким понад 60 років, відсутній застосунок "Дія" і не отримують пенсії/соцвиплати через Укрпошту;

повнолітні недієздатні особи, за яких подає заявку опікун;

особи з інвалідністю першої-другої груп;

особи, яким надають надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, які отримують пенсії з інвалідності/соцдопомогу через банки.

Як оформити виплати та на що можна витратити

Як пояснили в організації, оформити виплати на Укрпошті або через листоношу громадяни можуть, надавши:

паспорт/інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код;

документ, де підтверджується статус отримувача пенсії з інвалідності/соцдопомоги;

опікуни повинні надати документ, що посвідчує його особу та довідку, що підтверджує його призначення.

За правилами, витратити "Зимову тисячу" в Укрпошті можна одразу або розбивши на частини. Зокрема, цими коштами можна оплатити житлово-комунальні рахунки, поповнити мобільний телефон, купити ліки, оформити передплату на газети, а також задонатити на ЗСУ, оплатити різні товари українських виробників.

Допомога "Зимової єПідтримки" у відділеннях Укрпошти доступна до кінця зими. Зокрема, з оформленням заявки літнім людям допомагають листоноші, які доставляють громадянам пенсії.

Виплати доступні усім громадяни України, проте ті, хто зараз нині проживає за кордоном як біженці, не отримають кошти, оскільки нарахування допомоги проводиться після верифікації місцеперебування претендента.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку є проблеми з картками "Зимової єПідтримки". У банку пояснили, що це пов'язано з високим попитом, однак уже працюють над тим, щоб забезпечити всі офіси необхідною кількістю карток.

Також ми писали, що у банках клієнти не можуть оформити виплату "Зимової єПідтримки" за довіреністю на іншого громадянина. Відомо, чому відмовляють у допомозі за таких обставин.