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"Зимняя тысяча" — кто еще сможет получить деньги на Укрпочте

27 января 2025 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплата Зимової єПідтримки через Укрпочту — кто имеет право по новым правилам
Люди в почтовом отделении. Фото: Укрпочта
Ксения Симонова - Редактор

В правилах действия госпрограммы "Зимової єПідтримки" через отделения национального почтового оператора "Укрпочта" произошли определенные изменения. Теперь больше категорий украинцев могут получать помощь по программе через почту.

Об этом сообщает пресс-служба ГО "ВПЛ Украины".

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Кто может получить "Зимнюю тысячу" через Укрпочту

Как отмечают в общественной организации, некоторые категории граждан столкнулись с трудностями в получении "Зимней тысячи" из-за отсутствия гаджетов для установки приложения "Дія". Чтобы все украинцы имели доступ к выплатам, "Укрпочта" расширила перечень категорий людей, которые имеют право получить помощь через почтовые отделения. Так, 1 тыс. гривен через почту получат:

  • граждане, которым больше 60 лет, отсутствует приложение "Дія" и не получают пенсии/соцвыплаты через Укрпочту;
  • совершеннолетние недееспособные лица, за которых подает заявку опекун;
  • лица с инвалидностью первой-второй групп;
  • лица, которым предоставляют надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А, которые получают пенсии по инвалидности/соцпомощь через банки.

Как оформить выплаты и на что можно потратить

Как пояснили организаторы, оформить выплаты на Укрпочте или через почтальона граждане могут, предоставив:

  • паспорт/другой документ, подтверждающий личность;
  • идентификационный код;
  • документ, где подтверждается статус получателя пенсии по инвалидности/соцпомощи;
  • опекуны должны предоставить документ, удостоверяющий его личность и справку, подтверждающую его назначение.

По правилам, потратить "Зимнюю тысячу" в Укрпочте можно сразу или разбив на части. В частности, этими средствами можно оплатить жилищно-коммунальные счета, пополнить мобильный телефон, купить лекарства, оформить подписку на газеты, а также задонатить на ВСУ, оплатить различные товары украинских производителей.

Помощь "Зимової єПідтримки" в отделениях Укрпочты доступна до конца зимы. В частности, с оформлением заявки пожилым людям помогают почтальоны, которые доставляют гражданам пенсии.

Выплаты доступны всем граждане Украины, однако те, кто сейчас ныне проживает за границей как беженцы, не получат средства, поскольку начисление помощи проводится после верификации местонахождения претендента.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке есть проблемы с картами "Зимової єПідтримки". В банке объяснили, что это связано с высоким спросом, однако уже работают над тем, чтобы обеспечить все офисы необходимым количеством карт.

Также мы писали, что в банках клиенты не могут оформить выплату "Зимової єПідтримки" по доверенности на другого гражданина. Известно, почему отказывают в помощи при таких обстоятельствах.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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