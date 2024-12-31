Зимова єПідтримка — українці скаржаться на проблеми з оформленням виплат на дітей

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці не можуть оформити виплату коштів в 1 тис. гривень за держпрограмою "Зимова єПідтримка" на дітей. У застосунку "Дія" спостерігаються проблеми зі свідоцтвами про народження.

Про це стало відомо зі скарг на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соціальній мережі Facebook.

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Проблеми з виплатами "Зимової єПідтримки" на дітей

Як відомо, з грудня цього року запрацювала нова державна програма "Зимова єПідтримка", що передбачає надання всім українцям, які проживають в країні, одноразової грошової допомоги. Кошти дозволено витратити виключно на певні види українських товарів та послуг, зокрема послуги ЖКГ, ліки, квитки на транспорт, продукти, донати для ЗСУ.

Також гроші можна оформити на дітей, народжених в Україні. Заявки можна подавати через застосунок "Дія", де мають автоматично підтягнутися свідоцтва про народження дітей. Проте, на практиці виявилося, що в застосунку перестали висвічуватися такі документи.

Так, на сторінці у соцмережі з'являються коментарі, де громадяни повідомляють про неможливість подати заявку через застосунок через вищесказану проблему.

"Добрий день, чому в "Дії" пропали свідоцтва про народження дітей?", — йдеться в одному із запитань.

Що кажуть у Мінцифри

Представники Міністерства цифрової трансформації пояснили, з чим можуть бути пов'язані негаразди з оформленням допомоги на дітей через застосунок "Дія".

У відомстві зазначили, що свідоцтва могли перестати висвічуватися після недавньої хакерської атаки на державні реєстри. Фахівці працюють над відновленням реєстрів.

"Наразі свідоцтва можуть зникнути, оскільки Національні інформаційні системи відновлюють реєстри. Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів. Команда партнера докладає максимум зусиль, щоб швидше вдалося скористатися сервісами Дії. Стежте за оновленнями в соціальних мережах Дії", — йдеться у повідомленні представників Мінцифри.

Раніше ми писали, що українці масово скаржаться на відсутність нарахування коштів в 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка". Дехто подав заявки на початку старту програми, однак гроші досі не надійшли.

Також ми повідомляли, що громадяни можуть перерахувати отримані кошти в 1 тис. грн від держави на ЗСУ. Для цього можна скористатися кількома способами.