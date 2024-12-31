Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow "Зимова єПідтримка" — чому важко отримати виплати на дітей arrow

"Зимова єПідтримка" — чому важко отримати виплати на дітей

31 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка — українці скаржаться на проблеми з оформленням виплат на дітей
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі українці не можуть оформити виплату коштів в 1 тис. гривень за держпрограмою "Зимова єПідтримка" на дітей. У застосунку "Дія" спостерігаються проблеми зі свідоцтвами про народження.

Про це стало відомо зі скарг на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Проблеми з виплатами "Зимової єПідтримки" на дітей

Як відомо, з грудня цього року запрацювала нова державна програма "Зимова єПідтримка", що передбачає надання всім українцям, які проживають в країні, одноразової грошової допомоги. Кошти дозволено витратити виключно на певні види українських товарів та послуг, зокрема послуги ЖКГ, ліки, квитки на транспорт, продукти, донати для ЗСУ.

Також гроші можна оформити на дітей, народжених в Україні. Заявки можна подавати через застосунок "Дія", де мають автоматично підтягнутися свідоцтва про народження дітей. Проте, на практиці виявилося, що в застосунку перестали висвічуватися такі документи.

Так, на сторінці у соцмережі з'являються коментарі, де громадяни повідомляють про неможливість подати заявку через застосунок через вищесказану проблему.

"Добрий день, чому в "Дії" пропали свідоцтва про народження дітей?", — йдеться в одному із запитань.

Що кажуть у Мінцифри

Представники Міністерства цифрової трансформації пояснили, з чим можуть бути пов'язані негаразди з оформленням допомоги на дітей через застосунок "Дія".

У відомстві зазначили, що свідоцтва могли перестати висвічуватися після недавньої хакерської атаки на державні реєстри. Фахівці працюють над відновленням реєстрів.

"Наразі свідоцтва можуть зникнути, оскільки Національні інформаційні системи відновлюють реєстри. Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів. Команда партнера докладає максимум зусиль, щоб швидше вдалося скористатися сервісами Дії. Стежте за оновленнями в соціальних мережах Дії", — йдеться у повідомленні представників Мінцифри.

Раніше ми писали, що українці масово скаржаться на відсутність нарахування коштів в 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка". Дехто подав заявки на початку старту програми, однак гроші досі не надійшли.  

Також ми повідомляли, що громадяни можуть перерахувати  отримані кошти в 1 тис. грн від держави на ЗСУ. Для цього можна скористатися кількома способами.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога соцвиплати грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:39 Місяць в укриттях — скільки разів в Одесі оголошували тривогу

11:35 ССО України зайняли населений пункт у Курській області Росії

11:34 Є відповідь — коли інвестувати в облігації, щоб примножити дохід

11:24 Jingle bells для бізнесу — які товари найкраще продаються у свята

11:23 У Харкові чоловік знайшов в підвалі боєприпаси і опинився в суді

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

11:20 Іноземний топ-клуб хоче купити українця Кочергіна

11:17 Хто з українців отримає 10,8 тис. грн у січні — деталі

11:13 Метеозалежним приготуватися — Землю накрила магнітна буря

11:07 У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині

10:59 У Литві відреагували на політичні звинувачення зі сторони Грузії

11:39 Місяць в укриттях — скільки разів в Одесі оголошували тривогу

11:35 ССО України зайняли населений пункт у Курській області Росії

11:34 Є відповідь — коли інвестувати в облігації, щоб примножити дохід

11:24 Jingle bells для бізнесу — які товари найкраще продаються у свята

11:23 У Харкові чоловік знайшов в підвалі боєприпаси і опинився в суді

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

11:20 Іноземний топ-клуб хоче купити українця Кочергіна

11:17 Хто з українців отримає 10,8 тис. грн у січні — деталі

11:13 Метеозалежним приготуватися — Землю накрила магнітна буря

11:07 У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині

10:59 У Литві відреагували на політичні звинувачення зі сторони Грузії

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

06:28 Охматдит, ГЕС та міжконтинентальна ракета — трагедії 2024

06:04 Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

30 грудня 2024

21:33 Новорічний святковий стіл 2025 — скільки витратять одесити

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

29 грудня 2024

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

Text

08:00 До чого готуватися українцям в 2025 році — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2024
Text

20:13 Трампу потрібно буде відзвітувати про кожен долар, — Южаніна

Text

19:06 Вимагають хабар в лікарні — Скалецька порадила, куди звертатися

Text

18:00 Сирський на передовій та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Експерт Гаврилечко розчарував економічним прогнозом на 2025 рік

Text

14:14 Юрист відповів, як працюватиме військовий омбудсмен в Україні

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

13:00 Мирний план Трампа та Сибіга в Сирії — ефір День.LIVE

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року