У ПриватБанку уточнили, як клієнтам оформити зимову тисячу без смартфона

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" пояснили, як громадянам отримати 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка", у яких немає сучасних гаджетів. Там нагадали про відсутність автоматичного нарахування коштів на картки "Національний кешбек".

Про це йдеться у повідомленні представників ПриватБанку на сторінці у соцмережі Facebook.

Як клієнтам ПриватБанку отримати 1 тис. грн без гаджета

В одному з повідомлень у соцмережі клієнтка ПриватБанку запитала, як отримати грошову допомогу людям похилого віку, які досі користуються кнопковими телефонами. Така техніка не дозволяє встановити ані мобільний застосунок "Дія", ані здійснити замовлення виплат на карту "Національний кешбек".

"Мені 70 років і живу в селі, маю картку "Нацкешбек" у ПриватБанку. Чи треба мені йти до вас, аби знову зареєструватися, чи 1000 скинете на картку автоматично? Дякую за відповідь", — йдеться у зверненні.

У фінустанові дали пояснення, як діяти у такому випадку відповідній категорії громадян.

Українцям для реєстрації доступні два способи:

дистанційно через мобільний застосунок "Дія";

особисто у відділенні Укрпошти.

У зв'язку з цим, якщо у громадян є тільки звичайні телефони, можна оформити виплати через "Укрпошту", автоматичне нарахування на карти не передбачене.

"В разі, якщо у вас є Дія на телефоні, то зможете оформити заявку самостійно. Якщо така можливість відсутня, оформити виплату ви можете за допомогою Укрпошти", — йдеться у повідомленні.

Прийом заявок на зимову допомогу триватиме до 24 грудня 2025 року.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у Fb

Як оформити онлайн та на що можна використати

Щодо оформлення фіндопомоги за програмою "Зимова підтримка" онлайн, то клієнтам ПриватБанку зробити це можна через "Дію". Для цього необхідно:

обрати пункт "Сервіси";

натиснути на "Допомога від держави";

обрати сервіс "Зимова Підтримка";

внести інформацію;

обрати карту "Нацкешбек" ПриватБанку.

Скористатися такою формою подачі заявки можна тим, хто перебуває в Україні.

За умовами програми, кошти дозволяється витратити на продукцію від українських виробників:

продукти харчування, окрім підакцизних;

медикаменти;

книги;

поштові послуги;

комунальні послуги;

донати для ЗСУ.

