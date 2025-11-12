У ПриватБанку стартував сезон найбільших за рік знижок та кешбеків

Банківська карта в руці. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" відкрив новий сезон кешбеків, знижок та вигідних пропозицій за різними картками клієнтів. В рамках акцій учасникам будуть доступні різноманітні фінансові вигоди.

Про це інформує пресслужба держфінустанови.

Детальніше про сезон вигідних пропозицій у ПриватБанку

Як зазначається, у ПриватБанку стартував сезон вигідних пропозицій під час періоду розпродажів "Зелена п’ятниця", що передбачає надання можливості здійснювати покупки з картками як в Україні, так і за межами країни. Йдеться про період найбільших за рік знижок та кешбеків від програми лояльності "Привіт" у мобільному застосунку "Приват24".

Отримати найкращі персональні кешбеки та знижки можна буде упродовж двох тижнів. Для цього необхідно:

зайти у застосунок "Приват24";

натиснути на долоньку програми лояльності "Привіт";

активувати найвигідніші пропозиції банку/партнерів.

Які знижки доступні різним категоріям клієнтів

Зокрема, для всіх клієнтів фінустанови на "Зелену п’ятницю" передбачені кешбеки до 20% у разі розрахунку картками в кафе і ресторанах, магазинах одягу та дитячих товарів, під час купівлі гаджетів та побутової техніки, будматеріалів, пального на АЗС, б'юті-товарів.

Також передбачені 10% кешбеку клієнтам ПриватБанку під час оплати покупок з накопичених коштів "Конверт". Під час розпродажів достатньо лише прив'язати його до GooglePay чи ApplePay.

Новим користувачам кредитних карт ПриватБанку під час "Зеленої п’ятниці" надано довший період знижок: новим власникам карт "Універсальна" можна буде користуватися кредитними грошима три місяці без комісій. Також передбачені кешбеки новим клієнтам сервісу "Оплата частинами".

Для військових встановлять підвищені кешбеки під час купівлі електроніки, побутової техніки та медикаментів, за оплату пального на АЗС, будматеріалів та сервісів доставки.

Окрім того, вперше в "Зеленій п’ятниці" передбачені кешбеки для фізосіб-підприємців — до 7% під час оплати картками товарів для будівництва і ремонту, сервісів доставки, пального на АЗС, електроніки і техніки для дому.

Молодь у ПриватБанку отримає підвищені кешбеки до 8% на розваги, ресторани, кафе та бари, електроніку, товари в супермаркетах та продуктових магазинах. Для програмістів передбачений особливий кешбек у 7% на одяг та дитячі товари і оплату пального на автозаправках.

Для купівлі на закордонних сайтах буде доступний кешбек за оплату картками ПриватБанку у 7%. Діятиме спецпрограма кешбеків для геймерів від 10% за оплату річних підписок на ігри, до 7% — на розваги, заклади харчування, енергозберігаючу техніку.

Власники карт ПриватБанку Visa матимуть право на знижки у 10% на купівлю техніки Apple від Asbis (до 1 грудня 2025), 10% знижки на порталі MakeUp, від 7% до 10% знижки в мережі "Епіцентр" та 5% знижок в Comfy до кінця року. З картками ПриватБанку Mastercard користувачам нададуть знижки у 5-7% на Rozetka.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть скористатися знижками у 30% на медпослуги. Така пропозиція буде доступна до кінця січня наступного року.

Також ми розповідали, що в ПриватБанку можна отримати призи за послугу "Оплата частинами". Клієнтам пояснили, хто може долучитися до розіграшу.