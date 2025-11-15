ПриватБанк запропонував клієнтам нову послугу — що варто знати

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" запровадили нові можливості для деяких своїх клієнтів. Новації торкнуться здійснення онлайн-розрахунків у вигляді автоматизації.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру фінустанови у соціальній мережі Facebook.

Що пропонує ПриватБанк своїм клієнтам

Як зазначається, йдеться про спрощення процесу здійснення оплати онлайн для бізнес-клієнтів. Тепер приймати розрахунки можна прямо в соцмережі Instagram чи месенджері Telegram без ручної роботи.

Рішення переведе в автоматичний режим продажі у соцмережах. Це вдалося втілити завдяки інтеграції LiqPay від ПриватБанку та Sitniks CRM.

"Зустрічайте інтеграцію LiqPay від ПриватБанку та Sitniks CRM — рішення, яке автоматизує продажі у соцмережах від першого повідомлення до фіскалізованого чеку", — йдеться у повідомленні.

Сервіс буде актуальним для усіх, хто займається продажами через чати:

онлайн-магазинів та інсташопів;

TikTok-бізнесів та сервісів з онлайн-продажами;

косметологів, клінік, курсів, консалтингу.

Завдяки такій новації бізнес отримає такі переваги:

Здійснення оплати у два кліки в Instagram/Telegram; Автоматичне створення/фіскалізація чеку; Оновлення статусу замовлення у CRM без необхідності участі менеджера; Доступ до аналітики продажів, реклами та роботи команди; Можливість керування бізнесом із будь-якої точки завдяки мобільному застосунку.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Як працюватиме нова послуга

За інформацією ПриватБанку, новий сервіс буде працювати наступним чином:

менеджер має створити посилання для здійснення покупцем оплати в Sitniks CRM;

клієнту він надійде одразу в чаті Instagram, Telegram чи Viber;

покупець має здійснити розрахунок у два кліки через LiqPay/Apple Pay/Google Pay;

після цього система в автоматичному режимі оновить статус на "Оплачено";

клієнту одразу надійде чек.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку доступні кешбеки до 15 тис. грн за деякі міжнародні перекази. Відомо, хто саме зможе скористатися можливістю отримати бонуси.

Також ми розповідали, кому з клієнтів ПриватБанку необхідно здійснити заміну старих пластикових карт. Зокрема, за кордоном не скрізь вони допускаються для розрахунку.