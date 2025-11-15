ПриватБанк запропонував клієнтам нову послугу — що варто знати

ПриватБанк розширив сервіси — що і для кого змінилось
У державному "ПриватБанку" запровадили нові можливості для деяких своїх клієнтів. Новації торкнуться здійснення онлайн-розрахунків у вигляді автоматизації.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру фінустанови у соціальній мережі Facebook.
Що пропонує ПриватБанк своїм клієнтам
Як зазначається, йдеться про спрощення процесу здійснення оплати онлайн для бізнес-клієнтів. Тепер приймати розрахунки можна прямо в соцмережі Instagram чи месенджері Telegram без ручної роботи.
Рішення переведе в автоматичний режим продажі у соцмережах. Це вдалося втілити завдяки інтеграції LiqPay від ПриватБанку та Sitniks CRM.
"Зустрічайте інтеграцію LiqPay від ПриватБанку та Sitniks CRM — рішення, яке автоматизує продажі у соцмережах від першого повідомлення до фіскалізованого чеку", — йдеться у повідомленні.
Сервіс буде актуальним для усіх, хто займається продажами через чати:
- онлайн-магазинів та інсташопів;
- TikTok-бізнесів та сервісів з онлайн-продажами;
- косметологів, клінік, курсів, консалтингу.
Завдяки такій новації бізнес отримає такі переваги:
- Здійснення оплати у два кліки в Instagram/Telegram;
- Автоматичне створення/фіскалізація чеку;
- Оновлення статусу замовлення у CRM без необхідності участі менеджера;
- Доступ до аналітики продажів, реклами та роботи команди;
- Можливість керування бізнесом із будь-якої точки завдяки мобільному застосунку.
Як працюватиме нова послуга
За інформацією ПриватБанку, новий сервіс буде працювати наступним чином:
- менеджер має створити посилання для здійснення покупцем оплати в Sitniks CRM;
- клієнту він надійде одразу в чаті Instagram, Telegram чи Viber;
- покупець має здійснити розрахунок у два кліки через LiqPay/Apple Pay/Google Pay;
- після цього система в автоматичному режимі оновить статус на "Оплачено";
- клієнту одразу надійде чек.
