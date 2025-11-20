Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зимняя тысяча — как клиентам ПриватБанка оформить без смартфона

Зимняя тысяча — как клиентам ПриватБанка оформить без смартфона

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 07:01
обновлено: 23:50
В ПриватБанке уточнили, как клиентам оформить зимнюю тысячу без смартфона
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" объяснили, как гражданам получить 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка", у которых нет современных гаджетов. Там напомнили об отсутствии автоматического начисления средств на карты "Национальный кэшбэк".

Об этом говорится в сообщении представителей ПриватБанка на странице в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Как клиентам ПриватБанка получить 1 тыс. грн без гаджета

В одном из сообщений в соцсети клиентка ПриватБанка спросила, как получить денежную помощь пожилым людям, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами. Такая техника не позволяет установить ни мобильное приложение "Дія", ни осуществить заказ выплат на карту "Национальный кэшбэк".

"Мне 70 лет и живу в селе, имею карту "Нацкэшбэк" в ПриватБанке. Надо ли мне идти к вам, чтобы снова зарегистрироваться, или 1000 сбросите на карту автоматически? Спасибо за ответ", — говорится в обращении.

В финучреждении дали объяснение, как действовать в таком случае соответствующей категории граждан. Украинцам для регистрации доступны два способа:

  • дистанционно через мобильное приложение "Дія";
  • лично в отделении Укрпочты.

В связи с этим, если у граждан есть только обычные телефоны, можно оформить выплаты через "Укрпочту", автоматическое начисление на карты не предусмотрено.

"В случае, если у вас есть Дія на телефоне, то сможете оформить заявку самостоятельно. Если такая возможность отсутствует, оформить выплату вы можете с помощью Укрпочты", — говорится в сообщении.

Прием заявок на зимнюю помощь продлится до 24 декабря 2025 года.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: ПриватБанк в Fb

Как оформить онлайн и на что можно использовать

Что касается оформления финпомощи по программе "Зимняя поддержка" онлайн, то клиентам ПриватБанка сделать это можно через "Дію". Для этого необходимо:

  • выбрать пункт "Сервисы";
  • нажать на "Помощь от государства";
  • выбрать сервис "Зимняя Поддержка";
  • внести информацию;
  • выбрать карту "Нацкэшбэк" ПриватБанка.

Воспользоваться такой формой подачи заявки можно тем, кто находится в Украине.

По условиям программы, средства разрешается потратить на продукцию от украинских производителей:

  • продукты питания, кроме подакцизных;
  • медикаменты;
  • книги;
  • почтовые услуги;
  • коммунальные услуги;
  • донаты для ВСУ.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке назвали причины появления трудностей с получением 1 тыс. грн. Там объяснили, как действовать в такой ситуации.

Ещё рассказывали, что ПриватБанк запустил сезон скидок для владельцев разных карт. Во время акции можно воспользоваться разнообразными финансовыми выгодами.

ПриватБанк деньги банки смартфон денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации