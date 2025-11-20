В ПриватБанке уточнили, как клиентам оформить зимнюю тысячу без смартфона

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" объяснили, как гражданам получить 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка", у которых нет современных гаджетов. Там напомнили об отсутствии автоматического начисления средств на карты "Национальный кэшбэк".

Об этом говорится в сообщении представителей ПриватБанка на странице в соцсети Facebook.

Как клиентам ПриватБанка получить 1 тыс. грн без гаджета

В одном из сообщений в соцсети клиентка ПриватБанка спросила, как получить денежную помощь пожилым людям, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами. Такая техника не позволяет установить ни мобильное приложение "Дія", ни осуществить заказ выплат на карту "Национальный кэшбэк".

"Мне 70 лет и живу в селе, имею карту "Нацкэшбэк" в ПриватБанке. Надо ли мне идти к вам, чтобы снова зарегистрироваться, или 1000 сбросите на карту автоматически? Спасибо за ответ", — говорится в обращении.

В финучреждении дали объяснение, как действовать в таком случае соответствующей категории граждан. Украинцам для регистрации доступны два способа:

дистанционно через мобильное приложение "Дія";

лично в отделении Укрпочты.

В связи с этим, если у граждан есть только обычные телефоны, можно оформить выплаты через "Укрпочту", автоматическое начисление на карты не предусмотрено.

"В случае, если у вас есть Дія на телефоне, то сможете оформить заявку самостоятельно. Если такая возможность отсутствует, оформить выплату вы можете с помощью Укрпочты", — говорится в сообщении.

Прием заявок на зимнюю помощь продлится до 24 декабря 2025 года.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в Fb

Как оформить онлайн и на что можно использовать

Что касается оформления финпомощи по программе "Зимняя поддержка" онлайн, то клиентам ПриватБанка сделать это можно через "Дію". Для этого необходимо:

выбрать пункт "Сервисы";

нажать на "Помощь от государства";

выбрать сервис "Зимняя Поддержка";

внести информацию;

выбрать карту "Нацкэшбэк" ПриватБанка.

Воспользоваться такой формой подачи заявки можно тем, кто находится в Украине.

По условиям программы, средства разрешается потратить на продукцию от украинских производителей:

продукты питания, кроме подакцизных;

медикаменты;

книги;

почтовые услуги;

коммунальные услуги;

донаты для ВСУ.

