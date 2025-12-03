В Ощадбанку дали пояснення, як пенсіонерам правильно оформити зимову тисячу

Карта банку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонерам, які є клієнтами держфінустанови "Ощадбанк", пояснили, як отримати 1 тис. грн за урядовою програмою "Зимова підтримка" на картку "Національний кешбек". Там назвали важливі деталі оформлення виплат через мобільний застосунок "Дія".

Право на виплати тим, хто отримує пенсії через Ощадбанк

На сторінці фінустанови у соцмережі деякі клієнти звертаються з проханням пояснити, чи можна подати запит на нарахування 1 тис. грн, якщо отримують пенсію через Ощадбанк.

Йдеться про поновлення програми "Зимова підтримка", в рамках якої всі громадяни, які мешкають в Україні, можуть отримати кошти. Витратити їх дозволяється до 30 червня наступного року на послуги ЖКГ, ліки, продукти вітчизняного виробництва (крім підакцизних), книжну продукцію, оплату періодичних видань, донати для ЗСУ.

"Шановний Ощадбанк. Отримую пенсію в Ощадбанку. Можна у вас оформити зимову тисячу?", — зазначається у зверненні.

Інструкція з оформлення 1 тис. грн

Представник головного офісу Ощадбанку зазначив, що клієнти, які отримують пенсії через цю фінустанову, можуть подати запит на допомогу за програмою "Зимова підтримка", проте необхідно дотриматися певних рекомендацій.

Спочатку необхідно переконатися, що відкрито карту для отримання виплати "Національний кешбек". За її наявності далі потрібно виконати кілька кроків, подавши заявку через мобільний застосунок "Дія". Для цього необхідно:

зайти у розділ "Сервіси";

обрати опцію "Зимова підтримка";

натиснути карту "Нацкешбек від Ощаду".

"Якщо карти в рамках програми "Національний кешбек" немає, її потрібно відкрити в застосунку мобільний Ощад (мої можливості-замовити карту-Національний кешбек". Відповідно потім кроки, про які зазначав вище в застосунку "Дія", — пояснив працівник банку.

Після опрацювання заявки кошти нарахують на карту, вказану в заявці. Далі клієнту залишиться лише перевірити статус опрацювання заявки в "Дії".

