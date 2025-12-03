В Ощадбанке дали объяснение, как пенсионерам правильно оформить зимнюю тысячу

Карта банка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерам, которые являются клиентами госфинучреждения "Ощадбанк", объяснили, как получить 1 тыс. грн по правительственной программе "Зимняя поддержка" на карту "Национальный кэшбэк". Там назвали важные детали оформления выплат через мобильное приложение "Дія".

Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook.

Право на выплаты тем, кто получает пенсии через Ощадбанк

На странице финучреждения в соцсети некоторые клиенты обращаются с просьбой объяснить, можно ли подать запрос на начисление 1 тыс. грн, если получают пенсию через Ощадбанк.

Речь идет о возобновлении программы "Зимняя поддержка", в рамках которой все граждане, проживающие в Украине, могут получить средства. Потратить их разрешается до 30 июня следующего года на услуги ЖКХ, лекарства, продукты отечественного производства (кроме подакцизных), книжную продукцию, оплату периодических изданий, донаты для ВСУ.

"Уважаемый Ощадбанк. Получаю пенсию в Ощадбанке. Можно у вас оформить зимнюю тысячу?", — отмечается в обращении.

Инструкция по оформлению 1 тыс. грн

Представитель главного офиса Ощадбанка отметил, что клиенты, которые получают пенсии через это финучреждение, могут подать запрос на помощь по программе "Зимняя поддержка", однако необходимо соблюсти определенные рекомендации.

Сначала необходимо убедиться, что открыта карта для получения выплаты "Национальный кэшбэк". При ее наличии далее нужно выполнить несколько шагов, подав заявку через мобильное приложение "Дія". Для этого необходимо:

зайти в раздел "Сервисы";

выбрать опцию "Зимняя поддержка";

нажать карту "Нацкэшбэк от Ощада".

"Если карты в рамках программы "Национальный кэшбэк" нет, ее нужно открыть в приложении мобильный Ощад (мои возможности-заказать карту-Национальный кэшбэк". Соответственно потом шаги, о которых отмечал выше в приложении "Дія", — пояснил работник банка.

После обработки заявки средства начислят на карту, указанную в заявке. Далее клиенту останется только проверить статус обработки заявки в "Дії".

