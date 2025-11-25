Клиентам Ощадбанка предоставляют зимнюю тысячу без приложения Дія — что нужно знать

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут подать запросы на 1 тыс. грн по правительственной программе "Зимняя поддержка" без мобильного приложения "Дія". Заказать начисление выплат можно в отделении почты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию национального почтового оператора "Укрпочта".

Как клиентам Ощадбанка получить зимнюю тысячу без "Дії"

Клиенты банка, проживающие на территории Украины, могут в этом году оформить 1 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка".

Некоторые клиенты Ощадбанка могут подать заявку на выплату на карту "Национальный кэшбэк". Для этого понадобится современный гаджет с установленным приложением "Дія". Далее необходимо зайти в раздел "Сервисы" и выбрать опцию "Зимняя поддержка". Средства должны зачислить на карту "Нацкэшбэк" после обработки запроса в "Дії".

Те клиенты Ощадбанка, у которых нет смартфона и приложения "Дія", могут подать заявку на оформление финансовой помощи в почтовом отделении. Там необходимо написать письменное заявление, имея при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность), идентификационный код.

После этого информация о начислении средств поступит через обычное SMS-сообщение.

Те, кто оформит выплаты через Укрпочту, смогут сразу же их использовать в отделении.

Маломобильным клиентам Ощадбанка предоставлена возможность заказа визита почтальона по номеру телефона: 0 800 300 545.

На что можно будет потратить средства

Финпомощь можно будет использовать на такие нужды:

коммунальные услуги;

медикаменты;

продукты украинского производства (кроме подакцизных);

книги, оплату периодических изданий;

донаты для армии.

Потратить деньги необходимо будет до 30 июня 2026 года.

