Виплата Зимової тисячі — чому дехто досі не отримав допомогу

Грошові купюри у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні одноразову державну допомогу в розмірі 1 тис. гривень отримали мільйони громадян, заявки ще продовжують обробляти. Однак декому досі надійшли кошти з різних причин.

Про ключові причини затримки повідомили на сторінці "Дія" у соцмережі Facebeook.

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Причини затримки "Зимової тисячі"

Держдопомога "Зимова єПідтримка" є одноразовою виплатою, яка доступна для всіх громадян, які мешкають в Україні. Термін дії відповідної програми — грудень 2024 — лютий 2025 року.

Виплату можна оформити як на дорослих, так і на дітей. Їх можна замовити через "Дію". Зокрема, це може зробити хтось із батьків на свій рахунок на кожну дитину.

Скриншот. Джерело: Дія у Facebook

Серед ключових причин затримки виплат:

Стара версія застосунку "Дія". Для правильної подачі заявки необхідно мати останню його версію. Інакше — можуть чекати технічні проблеми. Після оновлення застосунку рекомендують повторно подати заявку та перевірити введені дані. Неправильно прив’язана банківська картка. Потрібно, щоб картка "Національний кешбек" була коректно прив’язана до акаунту в застосунку. Інакше — виплати можуть затримати. Затримки з боку банку. У разі коректно поданої заявки, однак ненадходження коштів, це може бути пов’язано із затримкою в обробці банку. У зв'язку з цим потрібно звернутися у службу підтримки банку для з’ясування причин.

Які ще можуть бути проблеми з допомогою

Також часто громадяни скаржаться на оформлення виплат на дітей. Так, іноді виникають проблеми, коли матір змінювала прізвище після народження дитини. Розбіжність у даних у свідоцтві про народження та в реєстрі не дозволить оформити виплату.

У разі виникнення подібних труднощів при оформленні виплати на дитину можна звернутися із заявкою через батька дитини, якщо його не позбавлено батьківських прав.

Ще одна причина затримки виплати — наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги чи несплачені аліменти. У разі боргу держоргани мають право накласти арешт на кошти за судовим рішенням. Це не дозволить отримати виплати.

Також в Ощадбанку наприкінці січня виникли проблеми з картками "Зимової єПідтримки", проте там пояснили, що такі труднощі тимчасові і пов'язані з високим попитом.

Раніше ми писали, що в одному з регіонів громадянам доступна фінансова допомога від UNHCR Ukraine. Мобільні бригади БФ "Право на захист" працюватимуть в одному з населених пунктів на Сумщині.

Також повідомляли, що вразливим категоріям громадян доступна фіндопомога у 10,8 тис. грн від NRC. Заявки можна подавати до 29 січня цього року.