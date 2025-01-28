Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow "Зимова тисяча" — чому не всі отримали виплати arrow

"Зимова тисяча" — чому не всі отримали виплати

28 січня 2025 11:04
Ксенія Симонова - Редактор
Виплата Зимової тисячі — чому дехто досі не отримав допомогу
Грошові купюри у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні одноразову державну допомогу в розмірі 1 тис. гривень отримали мільйони громадян, заявки ще продовжують обробляти. Однак декому досі надійшли кошти з різних причин.

Про ключові причини затримки повідомили на сторінці "Дія" у соцмережі Facebeook.

Читайте також:

Причини затримки "Зимової тисячі"

Держдопомога "Зимова єПідтримка" є одноразовою виплатою, яка доступна для всіх громадян, які мешкають в Україні. Термін дії відповідної програми — грудень 2024 — лютий 2025 року.

Виплату можна оформити як на дорослих, так і на дітей. Їх можна замовити через "Дію". Зокрема, це може зробити хтось із батьків на свій рахунок на кожну дитину.

 

Дія
Скриншот. Джерело: Дія у Facebook

Серед ключових причин затримки виплат:

  1. Стара версія застосунку "Дія". Для правильної подачі заявки необхідно мати останню його версію. Інакше — можуть чекати технічні проблеми. Після оновлення застосунку рекомендують повторно подати заявку та перевірити введені дані.
  2. Неправильно прив’язана банківська картка. Потрібно, щоб картка "Національний кешбек" була коректно прив’язана до акаунту в застосунку. Інакше — виплати можуть затримати.
  3. Затримки з боку банку. У разі коректно поданої заявки, однак ненадходження коштів, це може бути пов’язано із затримкою в обробці банку. У зв'язку з цим потрібно звернутися у службу підтримки банку для з’ясування причин.

Які ще можуть бути проблеми з допомогою

Також часто громадяни скаржаться на оформлення виплат на дітей. Так, іноді виникають проблеми, коли матір змінювала прізвище після народження дитини. Розбіжність у даних у свідоцтві про народження та в реєстрі не дозволить оформити виплату.  

У разі виникнення подібних труднощів при оформленні виплати на дитину можна звернутися із заявкою через батька дитини, якщо його не позбавлено батьківських прав.  

Ще одна причина затримки виплати — наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги чи несплачені аліменти. У разі боргу держоргани мають право накласти арешт на кошти за судовим рішенням. Це не дозволить отримати виплати.

Також в Ощадбанку наприкінці січня виникли проблеми з картками "Зимової єПідтримки", проте там пояснили, що такі труднощі тимчасові і пов'язані з високим попитом.

Раніше ми писали, що в одному з регіонів громадянам доступна фінансова допомога від UNHCR Ukraine. Мобільні бригади БФ "Право на захист" працюватимуть в одному з населених пунктів на Сумщині.

Також повідомляли, що вразливим категоріям громадян доступна фіндопомога у 10,8 тис. грн від NRC. Заявки можна подавати до 29 січня цього року.

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:11 Атака БпЛА на Харків — є поранені та сильні руйнування

11:04 "Зимова тисяча" — чому не всі отримали виплати

10:55 Нічна атака на Одесу — наслідки обстрілу

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

10:50 Росія випустила 100 дронів — скільки цілей збила ППО цієї ночі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:50 Microsoft стала одним з претендентів на купівлю TikTok — деталі

10:33 У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро — що запланували

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

10:10 Кнопковий телефон чи смартфон — що краще для дитини у 2025 році

10:06 Тисячі одеситів у вівторок будуть без світла — адреси та терміни

11:11 Атака БпЛА на Харків — є поранені та сильні руйнування

11:04 "Зимова тисяча" — чому не всі отримали виплати

10:55 Нічна атака на Одесу — наслідки обстрілу

10:50 Росія випустила 100 дронів — скільки цілей збила ППО цієї ночі

10:50 Microsoft стала одним з претендентів на купівлю TikTok — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:33 У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро — що запланували

10:10 Кнопковий телефон чи смартфон — що краще для дитини у 2025 році

10:06 Тисячі одеситів у вівторок будуть без світла — адреси та терміни

10:00 Бійці ГУР ефектно знищили піхоту і техніку РФ — відео

09:59 Зовнішня допомога від США під загрозою — Гутерріш відреагував

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати