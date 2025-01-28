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"Зимняя тысяча" — почему не все получили выплаты

28 января 2025 11:04
Ксения Симонова - Редактор
Выплата Зимней тысячи — почему некоторые до сих пор не получили помощь
Денежные купюры в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине одноразовую государственную помощь в размере 1 тыс. гривен получили миллионы граждан, заявки еще продолжают обрабатывать. Однако некоторым до сих пор не поступили средства по разным причинам.

О ключевых причинах задержки сообщили на странице "Дія" в соцсети Facebeook.

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Причины задержки "Зимней тысячи"

Госпомощь "Зимова еПідтримка" является одноразовой выплатой, которая доступна для всех граждан, проживающих в Украине. Срок действия соответствующей программы — декабрь 2024 — февраль 2025 года.

Выплату можно оформить как на взрослых, так и на детей. Их можно заказать через "Дію". В частности, это может сделать кто-то из родителей на свой счет на каждого ребенка.

 

Дія
Скриншот. Источник: Дія в Facebook

Среди ключевых причин задержки выплат:

  1. Старая версия приложения "Дія". Для правильной подачи заявки необходимо иметь последнюю его версию. Иначе могут ждать технические проблемы. После обновления приложения рекомендуют повторно подать заявку и проверить введенные данные.
  2. Неправильно привязанная банковская карта. Нужно, чтобы карта "Национальный кешбэк" была корректно привязана к аккаунту в приложении. Иначе выплаты могут задержать.
  3. Задержки со стороны банка. В случае корректно поданной заявки, однако непоступления средств, это может быть связано с задержкой в обработке банка. В связи с этим нужно обратиться в службу поддержки банка для выяснения причин.

Какие еще могут быть проблемы с помощью

Также часто граждане жалуются на оформление выплат на детей. Так, иногда возникают проблемы, когда мать меняла фамилию после рождения ребенка. Расхождение в данных в свидетельстве о рождении и в реестре не позволит оформить выплату.

В случае возникновения подобных трудностей при оформлении выплаты на ребенка можно обратиться с заявкой через отца ребенка, если он не лишен родительских прав.

Еще одна причина задержки выплаты — наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги или неуплаченные алименты. В случае долга госорганы имеют право наложить арест на средства по судебному решению. Это не позволит получить выплаты.

Также в Ощадбанке в конце января возникли проблемы с картами "Зимової єПідтримки", однако там пояснили, что такие трудности временные и связаны с высоким спросом.

Ранее мы писали, что в одном из регионов гражданам доступна финансовая помощь от UNHCR Ukraine. Мобильные бригады БФ "Право на защиту" будут работать в одном из населенных пунктов на Сумщине.

Также сообщалось, что уязвимым категориям граждан доступна финпомощь в 10,8 тыс. грн от NRC. Заявки можно подавать до 29 января этого года.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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