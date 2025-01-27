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Виплата 3,6 тис. грн — хто отримає допомогу від UNHCR

27 січня 2025 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від UNHCR — хто отримає допомогу у 3,6 тис. грн
Грошові купюри у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Сумській області громадяни можуть зареєструватися на фінансову допомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Зокрема, мобільні бригади представників Благодійного фонду "Право на захист" працюватимуть в одному з населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН у Telegram.

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Які правила програми фіндопомоги від UNHCR

Гроші від UNHCR будуть доступні у Тростянецькій громаді для найбільш вразливих категорій громадян. Згідно з програмою, можна отримати по 10,8 тис. гривень на кожного члена сім'ї (по 3,6 тис. гривень за три місяці).

Програма поширюється на громадян з-поміж внутрішніх переселенців та біженців, які постраждали через війну та були змушені залишати свої оселі. Виплати доступні навіть тим, хто повернувся на своє колишнє місце проживання.

Заявки прийматимуть від:

  • вимушено переміщених осіб (перемістилися протягом останніх шести місяців);
  • тих, хто повернувся на своє постійне місце проживання з іншого регіону чи з-за кордону.

Проте не всі переселенці матимуть право на допомогу. Її нададуть:

  • неповним сім'ям (є тільки хтось один із батьків), де є діти до 18 років/люди похилого віку;
  • родинам, де зі старших є тільки особи похилого віку, які виховують дітей до 18 років;
  • родинам з особами з тяжкими хворобами/інвалідністю.

Виплати будуть доступні незаможним громадянам, у яких скрутне фінансове становище. Дохід на одного члена родини не може бути вищий за 5,4 тис. грн.

Також гроші нададуть, якщо претендент упродовж трьох місяців не отримував фіндопомогу від UNHCR чи інших благодійних організацій.

Як подати заявку у Сумській області

"До уваги мешканців Тростянецької громади. Відкрито запис в чергу для прийому у м. Тростянець на 28 січня 2025 (вівторок)", — повідомляють організатори.

Реєстрація на вплати буде відбуватися у порядку живої черги за номером телефону 063 182 68 38.

Уточнити номер у черзі можна буде за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38 (пн-пт — з 9:00 до 16:00).

Детальну інформацію про програму, умови подання заявки та адреси пунктів збору даних доступні за посиланням.

Нагадаємо, вразливим категоріям громадян доступна грошова допомога у 10,8 тис. гривень від NRC. Реєстрація триватиме до 29 січня поточного року.

Також громадяни із семи регіонів можуть підвищити свою кваліфікацію за допомогою грошових грантів від DRC. На навчання надають до 700 доларів.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога допомога UNHCR

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