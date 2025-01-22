Виплати у 10,8 тис. грн від УВКБ ООН — де триває реєстрація

Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Запоріжжі та області громадяни можуть зареєструватися на грошовому допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Мобільні бригади представників Благодійного фонду "Право на захист" працюватимуть у низці населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН у Telegram.

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Умови надання коштів за програмою УВКБ ООН

Долучитися до програми у Запорізькій області можуть вразливі категорії переселенців й біженців, які постраждали через війну.

Виплати зможуть оформити:

переселенці, які перемістилися упродовж останніх пів року по країні, та не отримували раніше виплати від УВКБ ООН та інших організацій за останні три місяці;

біженці, які повернулися в Україну після виїзду за кордон або на свої адреси постійного проживання, й не отримували допомогу від інших організацій останні місяці.

Обов'язкові критерії вразливості:

у родині лише один з батьків (мати/батько) з неповнолітніми дітьми/особами літнього віку (від 55 років);

у домогосподарстві одна/двоє людей літнього віку (від 55 років), є малолітні діти;

є особи з інвалідністю/тяжкими хронічними хворобами;

дохід на одну людну не перевищує 5,4 тис. гривень.

Розмір допомоги та як подати заявку

Сума грошової допомоги становить 3,6 тис. гривень на особу на три місяці (загалом 10,8 тис. гривень).

Під час подачі заявки мають бути присутні всі члени родини. Треба мати такі документи:

паспорт громадянина, свідоцтво про народження дитини;

ідентифікаційний код;

номер банківської картки;

документи з підтвердженням категорії вразливості.

Центр реєстрації у м. Запоріжжя, по вул. Незалежної України, 72, офіс 154, працює за графіком: Пн — Пт 09:00 — 15:00.

Мобільні бригади працюватимуть за адресами:

22 січня: м. Вільнянськ (Вільнянська громада) з 10.00 до 15:00 — вул.Бочарова, буд. 4 (приміщення міськради);

23 січня: с. Українка (Матвіївська громада) з 10.00 до 15:00 — вул. Миру, буд. 14в (приміщення ЦНАП);

24 січня: с. Долинське (Долинська громада) з 10.00 до 15:00 — вул. Шкільна, буд.5А (приміщення сільради).

Реєстрація відбувається за попереднім записом.

Нагадаємо, NRC поновила надання допомоги українцям, які постраждали від війни в країні. Можна отримати виплату у 10,8 тис. гривень, а пріоритет нададуть тим, хто проживає у зоні бойових дій.

Також українці з семи областей можуть підвищити свою кваліфікацію за допомогою грантів DRC. На навчання можна отримати до 700 доларів.