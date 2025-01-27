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Українці можуть зареєструватися на виплату 10,8 тис. грн

27 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у січні — кому доступна допомога у 10,8 тис. грн
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть оформити грошову допомогу у 10,8 тис. гривень. Реєстрація на виплати для громадян, які постраждали від війни в країні, завершиться за кілька днів.

Про це інформує пресслужба ГО "ВПО України".

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Йдеться про грошову допомогу від міжнародної гуманітарної організації "Норвезька рада у справах біженців". Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень на одного члена в родині (по 3,6 тис. гривень три місяці).

Виплати доступні, тим громадянам, які:

  • проживають у зоні бойових дій;
  • є внутрішніми переселенцями.

Важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично розташовано на території України.

У питанні відбору організатори звертатимуть увагу на такі фактори:

  • місцеперебування громадян;
  • склад родини претендентів на допомогу;
  • статус переміщення громадян;
  • чи постраждала сім'я від воєнних дій.

Як подати заявку на виплати 

Українці можуть подавати заявки 29 січня цього року через спеціальну форму. Там знадобляться такі документи:

  • паспорт, свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • довідка переселенця;
  • ідентифікаційний код;
  • банківський рахунок.

Упродовж 24 годин має надійти повідомлення із кодом, інакше обов’язково треба звернутися до NRC. Перевірити стан заявки за посиланням.

Раніше ми розповідали, що заявки на фіндопомогу можна подати представникам УВКБ ООН на Харківщині. Сума виплати становить 3,6 тис. гривень на місяць.

Також писали, що діти без піклування батьків можуть отримати фіндопомогу від благодійників. У січні доступні суми від 10,8 тис. до 40 тис. гривень.

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