Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщені особи можуть одночасно отримувати допомогу на проживання та житлову субсидію на оплату комунальних послуг. Причому для оформлення останньої не обов'язково мати письмовий договір оренди. А якщо звернутися до Пенсійного фонду до 30 листопада 2026 року, за наявності права на виплату її можуть призначити від початку опалювального сезону.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Міст підтримки".

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Яку допомогу можуть отримувати ВПО одночасно

Переселенці мають право поєднувати щомісячну допомогу на проживання та житлову субсидію. Перша підтримка призначена для покриття повсякденних витрат після вимушеного переїзду, а друга допомагає оплачувати житлово-комунальні послуги.

Допомогу на проживання ВПО не включають до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку житлової субсидії. Тому отримання цих грошей саме по собі не позбавляє родину права на додаткову підтримку.

Водночас субсидія на комунальні послуги не покриває вартість оренди квартири чи будинку. Для часткової компенсації орендної плати передбачена окрема державна програма.

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Чи потрібен договір оренди для отримання субсидії

ВПО можуть оформити житлову субсидію за фактичним місцем проживання, навіть якщо воно не збігається з адресою реєстрації. Для підтвердження місця перебування переселенцям достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО.

Для інших орендарів за загальним правилом потрібен договір найму житла. Проте для внутрішньо переміщених осіб діє виняток: субсидію можуть призначити й без письмового договору оренди.

Перед зверненням потрібно перевірити, чи правильно зазначена фактична адреса в довідці ВПО. Також слід пам'ятати, що одночасно отримувати субсидію за двома різними адресами не можна.

Є окремі правила й щодо інших людей, зареєстрованих у квартирі. Якщо житло орендують переселенці або домогосподарство складається виключно з ВПО, майновий стан і доходи зареєстрованих осіб, які фактично там не проживають, не враховують за передбачених законодавством умов. Про таких людей потрібно зазначити інформацію в декларації та, за необхідності, надати підтвердження їхнього проживання за іншою адресою.

Скільки грошей можуть компенсувати за комунальні послуги

Фіксованої суми субсидії для всіх переселенців немає. Пенсійний фонд розраховує її індивідуально, враховуючи доходи домогосподарства, кількість людей, перелік комунальних послуг та встановлені соціальні нормативи.

Під час розрахунку визначають обов'язковий платіж — суму, яку родина повинна сплачувати самостійно. Якщо вартість комунальних послуг у межах установлених нормативів перевищує цей платіж, різницю може покрити держава.

Наприклад, родина отримала комунальні рахунки на 2 900 грн. Із цієї суми 2 500 грн припадає на послуги в межах соціальних нормативів, а обов'язковий платіж домогосподарства становить 900 грн.

У такому випадку субсидія дорівнюватиме 1 600 грн. Ще 400 грн родині доведеться оплатити самостійно, оскільки ця частина витрат перевищує встановлені нормативи. Загалом домогосподарство сплатить 1 300 грн замість 2 900 грн.

Як ВПО оформити субсидію на комуналку

Для звернення до Пенсійного фонду потрібно підготувати:

заяву про призначення житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати домогосподарства;

довідку ВПО для підтвердження фактичного місця проживання;

паспортні дані та ідентифікаційний код;

інформацію про житло, склад домогосподарства та особові рахунки за комунальні послуги.

Додаткові документи можуть знадобитися залежно від конкретної ситуації. Наприклад, якщо в реєстрах немає необхідної інформації про доходи або потрібно підтвердити, що зареєстрована в житлі людина фактично там не проживає.

Подати заяву можна кількома способами:

онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України;

через портал "Дія";

особисто в сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі;

поштою до територіального органу Пенсійного фонду.

Після подання документів потрібно дочекатися рішення установи. Перевірити стан звернення та розмір призначеної допомоги можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

До якої дати ВПО потрібно звернутися по субсидію

Для опалювального сезону 2026–2027 років є важливий термін. Якщо подати документи з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року включно, житлову субсидію можуть призначити з початку опалювального сезону, тобто з жовтня. Але виплату нарахують не раніше місяця, з якого людина фактично отримала право на неї.

Якщо звернутися пізніше, за загальним правилом допомогу призначатимуть із місяця подання заяви.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як українці можуть перевірити суму нарахованої житлової субсидії за жовтень. Пенсійний фонд дозволяє переглядати інформацію про призначену допомогу через особистий кабінет. Це допоможе переконатися, що розмір виплати відповідає розрахункам.

Також Новини.LIVE повідомляли, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від UNHCR Ukraine у розмірі 4 100 грн. Програма передбачає підтримку для окремих категорій переселенців за умови відповідності критеріям організації. Перед зверненням важливо перевірити доступність реєстрації та вимоги до отримувачів.