Комунальні квитанції, розрахунки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до "Групи Нафтогаз" розповіли, яка робота фахівців стоїть за послугою розподілу природного газу. Йдеться про окремий обов'язковий платіж за утримання газових мереж і транспортування до кожної з осель.

Про це йдеться у повідомлені Київської філії "Газмережі", інформують Новини.LIVE.

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Які роботи входять у вартість послуги розподілу газу

За інформацією філії "Газмережі", щоб українці мали постійний доступ до блакитного палива в своїх домівках для приготування їжі чи обігріву оселі, необхідна ретельна робота з боку операторів газорозподільних мереж. Йдеться про необхідність обслуговування газопроводів, контролю тиску, перевірки обладнання та вчасного усунення несправностей.

Станом на жовтень 2026 року Газмережі обслуговують близько 428 тисяч кілометрів газопроводів усіх категорій.

Для того, щоб забезпечувати розподіл газу споживачам, фахівці виконують кілька функцій.

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Контроль тиску у мережах

Як пояснюють у філії, природний газ надходить із магістральних газопроводів під високим тиском, через що подавати його до побутових приладів одразу не можна, адже розраховані на суттєво нижчий тиск. У зв'язку з цим на розподільних мережах діють пункти редукування газу, що знижують тиск до необхідних показників та регулюють стабільність.

"Частину таких пристроїв ви точно бачили — це жовті шафи з написом "Вогненебезпечно. Газ" на вулицях і у дворах. Усередині розташоване обладнання, від справності якого залежить правильна робота мережі", — пояснюють у Газмережі.

Перевірка стану газопроводів

Оскільки частина газових мереж пролягає під землею, для виявлення несправностей фахівцям необхідно їх обстежувати зі спеціальними приладами під час піших обходів. Також для виявлення витоку застосовують спеціально обладнані авто.

За допомогою газоаналізаторів здійснюється пошук витоків, а шляхом застосування іншого обладнання — визначають розташування труб, глибину залягання та рівень захисної ізоляції.

Протягом робочого дня кожен фахівець обстежує близько 2,5-3,5 км мереж, проводячи на маршруті вимірювання, фіксуючи виявлені проблеми та передаючи інформацію до відповідних служб.

Чим старіші газопроводи, тим частіше вони потребуватимуть перевірок. Зокрема, підземні мережі, які експлуатують близько 40 років, підлягають щорічному обстеженню

Виявлення витоку газу

Несправності знаходять під час планових обстежень або після звернення споживачів на 104. Насамперед фахівці визначають місця витоків та вживають заходів для локалізації та усунення небезпеки.

Частково пошкодження аварійно-диспетчерські служби ліквідовують самостійно. Якщо проблеми на підземному газопроводі потребують складніших ремонтів, то залучають спецслужбу. Фахівці уточнюють місце пошкодження, здійснюють розкопування ділянки, проводять ремонт труби та перевіряють на герметичність перед засипанням.

Постійний догляд за газопроводами

Після ремонтів газопроводи та обладнання підлягають постійному догляду, навіть коли жодних несправностей не виявили. Зокрема, сталеві підземні труби захищають від корозії за допомогою спецстанцій електрохімічного захисту. Їхня робота також вимагає контролю.

Фахівці на надземних газопроводах здійснюють перевірку стану труб, опор, кріплень, захисного фарбування та запірного обладнання. Після обстежень планують проведення ремонту, замінюють зношені ділянки й оновлюють мережі.

Окремо підтримують справність пристроїв, що дають змогу оперативно перекрити газ на певній ділянці під час аварії. Це потрібно для локалізації небезпеки та відновлення розподілу газу.

У компанії наголошують, що відповідна система повинна належно працювати незалежно від сезону. Навіть улітку, коли споживання газу падає, обстеження, ремонти та обслуговування обладнання не припиняються.

Аварійно-диспетчерські служби 104 негайно реагують на виклики та залишаються у повній готовності до виїзду цілодобово.

"Саме тому послуга розподілу — це значно більше, ніж доставка газу від мережі до будинку. Це щоденна робота людей, обладнання та служб, які забезпечують справність газорозподільної системи й безпечне надходження газу до споживачів", — додали у компанії.

Одна платіжка — дві послуги

З 1 жовтня цього року в Україні діють нові правила для газових платіжок. Вони стали більш інформативні та можуть мати інший вигляд: рахунки за постачання та доставку газу можуть бути на одному аркуші, проте надалі розрахунок необхідно проводити як за дві окремі послуги.

Зокрема, клієнти можуть скористатися мобільним застосунком "Куб", де можна оплатити одразу два сервіси.

Реквізити для розрахунків залишилися без змін.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз оновив мобільний застосунок "Куб", розширивши його функціональність та географію. Тепер клієнти можуть платити як за газ, так і за всі базові комунальні послуги. Така можливість доступна для мешканців п'яти найбільших міст.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Київводоканалі закликали громадян перед зимою переконатися у коректності роботи лічильників опалення та води. Від цього буде залежати кінцева сума у платіжці. Важливо вчасно замовити послугу з повірки. Перевірити завершення терміну можна у паспорті та свідоцтві приладу.