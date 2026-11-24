Зимняя субсидия: как повлияют пенсия и зарплата на сумму назначения
В Украине размер жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) зависит от среднемесячного совокупного дохода домохозяйств. Окончательная сумма будет рассчитана с учетом ряда видов финансовых поступлений — от заработной платы и пенсий до социальной помощи.
О том, как доходы повлияют на размер субсидии, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.
Расчетные периоды доходов для определения субсидии
По информации ПФУ, шансы на получение государственной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг зависят от общего бюджета семьи.
В зависимости от периода обращения за субсидией при расчете помощи учитываются следующие доходы:
- С начала отопительного периода: доходы за первый и второй кварталы текущего года.
- С начала неотопительного периода: доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года.
В случае обращения в течение года (после начала любого сезона): доходы будут рассчитываться за два квартала, перед месяцем, предшествующем месяцу подачи заявления.
ПФУ учитывает в основном следующие финансовые поступления:
- заработную плату/денежное обеспечение (после удержания налогов);
- пенсию/пожизненное содержание судей;
- стипендии (кроме социальных стипендий для детей-сирот/лишенных родительской опеки);
- социальные выплаты, пособие по безработице и другие страховые выплаты (кроме тех, которые официально не подлежат учету);
- зарубежные денежные переводы, дивиденды и другой задекларированный доход.
При назначении субсидии с начала отопительного периода к доходу также прибавляют начисленную пенсию за август. Если субсидию оформляют с мая, то берут размер пенсии за март.
Как самостоятельно рассчитать размер дохода для субсидии
Как пояснили в фонде, граждане должны определить:
- Расчетный период: выяснить, за какие кварталы будут учтены данные.
- Подсчитать официальные выплаты: нужно сложить все полученные суммы зарплаты, пособий или стипендий за соответствующий период и разделить сумму на количество месяцев получения (на шесть).
Также важно учесть статус трудоустройства и пенсию. А именно:
- Если пенсионер продолжает работать, то к среднемесячной зарплате за полугодие нужно прибавить пенсию за август.
- Если человек уволился и вышел на пенсию, то зарплату за предыдущие месяцы не будут учитывать, а в расчет примут сумму августовской пенсии.
Субсидия при совмещении зарплаты и пенсии
Пенсионный фонд привел несколько примеров расчета дохода в различных ситуациях. В частности, в случае совмещения работы и пенсии и обращения за назначением субсидии в октябре (если условно была назначена пенсия по возрасту в размере 3 100 грн за август и зарплата 6 200 грн в месяц), то сумма составит 9 300 грн.
Для отопительного периода учитываются доходы за первый и второй кварталы этого года, а среднемесячную зарплату за полугодие прибавят к размеру августовской пенсии:
(6200 + 6200 + 6200 + 6200 + 6200 + 6200) / 6 + 3100 = 9300 грн.
Чем выше доход на одного члена семьи, тем больше будет обязательный платеж и меньше сумма субсидии. Государство покрывает только часть стоимости коммунуслуг (в пределах соцнорм), что превышает индивидуальный обязательный платеж.
Формула расчета следующая:
- Определяют процент обязательного платежа: среднемесячный доход на одного человека делят на прожиточный минимум (в 2026-м — 3 209 грн), делят на базовый коэффициент 2 и умножают на базовую норму платы 15%.
- Вычисляют сумму обязательного платежа: процент умножают на совокупный среднемесячный доход всей семьи.
- Вычисляют субсидию: из общей суммы в квитанции (в пределах соцнорм) вычитают обязательный платеж.
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