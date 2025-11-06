Субсидія на зиму 2025-2026 для пенсіонерів — хто може оформити та перелік документів

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Восени 2025 року пенсіонери за певних умов можуть оформити житлову субсидію. Для того, щоб отримати людям похилого віку допомогу в оплаті комунальних послуг, необхідно зібрати спеціальний пакет документів та подати до відповідних органів.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто з пенсіонерів може оформити субсидію у 2025 році

Право та розмір житлової субсидії для людей похилого віку визначається в індивідуальному порядку з урахуванням:

доходів заявника;

складу домогосподарства;

типу житлово-комунальних послуг.

Пенсіонерам надається можливість оформити допомогу в оплаті комунальних послуг, якщо витрати на них перевищують 15% від їхнього щомісячного доходу.

Дохід домогосподарства під час визначення розміру субсидії на зимовий сезон враховують за перший та другий квартали, а дохід людей похилого віку — у розмірі пенсійної виплати за серпень поточного року.

Правила оформлення субсидії для пенсіонерів

Якщо громадянин похилого віку вже отримував субсидію раніше і за цей час не сталося змін у складі родини чи економічному стані, а також відсутні борги за комунальні послуги, то виплата продовжиться автоматично, без необхідності звернення повторно. У разі наявності змін чи оформлення субсидії вперше, пенсіонери мають підготувати такий пакет документів:

заява про призначення субсидії;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

декларація про доходи та витрати тих, хто проживає у житлі;

довідка про доходи (за наявності інших доходів, окрім пенсії);

довідка про склад сім’ї (за необхідності);

інші документи, що дають право на субсидію (зокрема, договір оренди житла).

Житлову субсидію на оплату комунальних послуг мають призначити у разі подання пакета документів:

З 1 жовтня до 30 листопада — з початку опалювального сезону. Звернення відбулося пізніше цього періоду — з місяця звернення.

Вона діятиме до закінчення опалювального сезону.

Оформити допомогу можна такими способами:

звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду/Центру надання адмінпослуг;

надіславши заяву та необхідні документи поштою на адресу тероргану ПФУ.

на порталі е-послуг ПФУ, у застосунку Пенсійного фонду або в застосунку "Дія".

завдяки уповноваженим особам селищної, сільської, міської ради.

