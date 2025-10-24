Субсидія на зиму — які нюанси в оформленні, кому можуть відмовити та розмір допомоги

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українці, у яких скрутний фінансовий стан не дозволяє повноцінно розраховуватися за житлово-комунальні послуги, можуть оформити субсидію на холодний сезон. Відомо, хто має право на відповідну державну допомогу, які необхідні документи, кому можуть відмовити, а також, як заздалегідь дізнатися розмір виплат.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Що варто знати про житлову субсидію у 2025 році

Житлова субсидія є адресною грошовою допомогою, що надається державою для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг.

Право на оформлення субсидії передбачене як українським громадянам, так і іноземцям, які легально перебувають в Україні. Допомога буде надана родинам, у яких плата за комунальні послуги перевищує визначений для них обов’язковий платіж.

Згідно з постановою уряду №1156, субсидія може призначатися, якщо витрати на оплату послуг ЖКГ перевищують 15% середнього протягом місяця загального доходу родини. Після завершення воєнного стану, базова норма плати за послуги становитиме 20%.

Отримати житлову субсидію у 2025 році можуть громадяни:

зареєстровані в житлі/не зареєстровані, проте фактично проживають за договором оренди житла;

не зареєстровані і не мають договору оренди, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами;

індивідуальні забудовники, яким потрібна допомога в оплаті комунальних послуг.

Громадяни, які хочуть оформити субсидію, мають звернутись до терорганів Пенсійного фонду (через особистий кабінет на порталі ПФУ чи застосунок держпослуг "Дія").

Потрібно подати заяву і декларацію, форми яких затверджені Кабінетом міністрів. Також необхідні:

паспорт громадянина;

довідка про доходи, у разі неможливості підтвердити такі доходи;

копія договору про реструктуризацію боргу (у разі наявності);

договір оренди житла (за наявності).

Розмір житлової субсидії визначають як різницю між вартістю послуг ЖКГ і сумою обов’язкового платежу. Своєю чергою, обов’язковий відсоток платежу визначається для кожного домогосподарства окремо за формулою, встановленою урядом, і залежить від рівня середньомісячного доходу домогосподарства та його складу.

Середньомісячний дохід ділять на кількість осіб в родині і визначають рівень середньомісячного доходу на одну особу. Після цього дохід ділять на прожитковий мінімум. Далі отриману суму ділять на два та множать на 15%.

Кому можуть відмовити у наданні субсидії

Згідно з порядком надання субсидій, передбачені умови для припинення виплати допомоги. Таке може статися у разі:

якщо є непогашений борг з оплати комуналки (понад 680 грн, яка накопичилася протягом трьох місяців);

недостовірні дані у заяві/декларації, що впливає на право на субсидію чи розмір;

у разі зміни складу родини чи майнового стану (про це необхідно повідомляти в уповноважений орган протягом 30 календарних днів);

якщо член родини купив земельну ділянку, квартиру, будинок, автомобіль, товари або послуги на суму, що перевищує 100 тис. грн.

Раніше ми писали, в які терміни призначають допомогу на оплату комунальних послуг. Субсидії на зиму 2025-2026 нададуть з початку опалювального періоду, якщо встигнути подати заяву до певної дати.

Також ми розповідали, що тим, хто раніше мав заборгованість за газ цього разу під час оформлення субсидії може знадобитися довідка щодо відсутності боргу. Відповідний документ можна отримати самостійно онлайн.