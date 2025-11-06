Субсидия на зиму 2025-2026 для пенсионеров — кто может оформить и перечень документов

Зимняя субсидия для пенсионеров — важные нюансы в оформлении
Осенью 2025 года пенсионеры при определенных условиях могут оформить жилищную субсидию. Для того, чтобы получить пожилым людям помощь в оплате коммунальных услуг, необходимо собрать специальный пакет документов и подать в соответствующие органы.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто из пенсионеров может оформить субсидию в 2025 году
Право и размер жилищной субсидии для пожилых людей определяется в индивидуальном порядке с учетом:
- доходов заявителя;
- состава домохозяйства;
- типа жилищно-коммунальных услуг.
Пенсионерам предоставляется возможность оформить помощь в оплате коммунальных услуг, если расходы на них превышают 15% от их ежемесячного дохода.
Доход домохозяйства при определении размера субсидии на зимний сезон учитывают за первый и второй кварталы, а доход пожилых людей — в размере пенсионной выплаты за август текущего года.
Правила оформления субсидии для пенсионеров
Если гражданин пожилого возраста уже получал субсидию ранее и за это время не произошло изменений в составе семьи или экономическом состоянии, а также отсутствуют долги за коммунальные услуги, то выплата продолжится автоматически, без необходимости обращения повторно. В случае наличия изменений или оформления субсидии впервые, пенсионеры должны подготовить такой пакет документов:
- заявление о назначении субсидии;
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- декларация о доходах и расходах тех, кто проживает в жилье;
- справка о доходах (при наличии других доходов, кроме пенсии);
- справка о составе семьи (при необходимости);
- другие документы, дающие право на субсидию (в частности, договор аренды жилья).
Жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг должны назначить в случае предоставления пакета документов:
- С 1 октября по 30 ноября — с начала отопительного сезона.
- Обращение состоялось позже этого периода — с месяца обращения.
Она будет действовать до окончания отопительного сезона.
Оформить помощь можно следующими способами:
- обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда/Центр предоставления админуслуг;
- отправив заявление и необходимые документы по почте в адрес тероргана ПФУ.
- на портале е-услуг ПФУ, в приложении Пенсионного фонда или в приложении "Дія".
- благодаря уполномоченным лицам поселкового, сельского, городского совета.
