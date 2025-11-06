Видео
Зимняя субсидия для пенсионеров — важные нюансы в оформлении

Дата публикации 6 ноября 2025 08:50
обновлено: 09:07
Субсидия на зиму 2025-2026 для пенсионеров — кто может оформить и перечень документов
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Осенью 2025 года пенсионеры при определенных условиях могут оформить жилищную субсидию. Для того, чтобы получить пожилым людям помощь в оплате коммунальных услуг, необходимо собрать специальный пакет документов и подать в соответствующие органы.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто из пенсионеров может оформить субсидию в 2025 году

Право и размер жилищной субсидии для пожилых людей определяется в индивидуальном порядке с учетом:

  • доходов заявителя;
  • состава домохозяйства;
  • типа жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионерам предоставляется возможность оформить помощь в оплате коммунальных услуг, если расходы на них превышают 15% от их ежемесячного дохода.

Доход домохозяйства при определении размера субсидии на зимний сезон учитывают за первый и второй кварталы, а доход пожилых людей — в размере пенсионной выплаты за август текущего года.

Правила оформления субсидии для пенсионеров

Если гражданин пожилого возраста уже получал субсидию ранее и за это время не произошло изменений в составе семьи или экономическом состоянии, а также отсутствуют долги за коммунальные услуги, то выплата продолжится автоматически, без необходимости обращения повторно. В случае наличия изменений или оформления субсидии впервые, пенсионеры должны подготовить такой пакет документов:

  • заявление о назначении субсидии;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • декларация о доходах и расходах тех, кто проживает в жилье;
  • справка о доходах (при наличии других доходов, кроме пенсии);
  • справка о составе семьи (при необходимости);
  • другие документы, дающие право на субсидию (в частности, договор аренды жилья).

Жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг должны назначить в случае предоставления пакета документов:

  1. С 1 октября по 30 ноября — с начала отопительного сезона.
  2. Обращение состоялось позже этого периода — с месяца обращения. 

Она будет действовать до окончания отопительного сезона.

Оформить помощь можно следующими способами:

  • обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда/Центр предоставления админуслуг;
  • отправив заявление и необходимые документы по почте в адрес тероргана ПФУ.
  • на портале е-услуг ПФУ, в приложении Пенсионного фонда или в приложении "Дія".
  • благодаря уполномоченным лицам поселкового, сельского, городского совета.

Ранее мы писали, что если пенсионер перестал работать и доход стал равен размеру пенсии, то ему должны пересчитать субсидию. Для этого необходимо обратиться в ПФУ.

Также мы рассказывали, как влияет на сроки назначения помощи дата обращения в Пенсионный фонд. Перерасчет жилищных субсидий для отопительного сезона зависит от такой даты.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
