Субсидия на зиму 2025-2026 для пенсионеров — кто может оформить и перечень документов

Осенью 2025 года пенсионеры при определенных условиях могут оформить жилищную субсидию. Для того, чтобы получить пожилым людям помощь в оплате коммунальных услуг, необходимо собрать специальный пакет документов и подать в соответствующие органы.

Кто из пенсионеров может оформить субсидию в 2025 году

Право и размер жилищной субсидии для пожилых людей определяется в индивидуальном порядке с учетом:

доходов заявителя;

состава домохозяйства;

типа жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионерам предоставляется возможность оформить помощь в оплате коммунальных услуг, если расходы на них превышают 15% от их ежемесячного дохода.

Доход домохозяйства при определении размера субсидии на зимний сезон учитывают за первый и второй кварталы, а доход пожилых людей — в размере пенсионной выплаты за август текущего года.

Правила оформления субсидии для пенсионеров

Если гражданин пожилого возраста уже получал субсидию ранее и за это время не произошло изменений в составе семьи или экономическом состоянии, а также отсутствуют долги за коммунальные услуги, то выплата продолжится автоматически, без необходимости обращения повторно. В случае наличия изменений или оформления субсидии впервые, пенсионеры должны подготовить такой пакет документов:

заявление о назначении субсидии;

паспорт гражданина;

идентификационный код;

декларация о доходах и расходах тех, кто проживает в жилье;

справка о доходах (при наличии других доходов, кроме пенсии);

справка о составе семьи (при необходимости);

другие документы, дающие право на субсидию (в частности, договор аренды жилья).

Жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг должны назначить в случае предоставления пакета документов:

С 1 октября по 30 ноября — с начала отопительного сезона. Обращение состоялось позже этого периода — с месяца обращения.

Она будет действовать до окончания отопительного сезона.

Оформить помощь можно следующими способами:

обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда/Центр предоставления админуслуг;

отправив заявление и необходимые документы по почте в адрес тероргана ПФУ.

на портале е-услуг ПФУ, в приложении Пенсионного фонда или в приложении "Дія".

благодаря уполномоченным лицам поселкового, сельского, городского совета.

Ранее мы писали, что если пенсионер перестал работать и доход стал равен размеру пенсии, то ему должны пересчитать субсидию. Для этого необходимо обратиться в ПФУ.

Также мы рассказывали, как влияет на сроки назначения помощи дата обращения в Пенсионный фонд. Перерасчет жилищных субсидий для отопительного сезона зависит от такой даты.