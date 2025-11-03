Відео
Субсидії на зиму — кому з пенсіонерів переглянуть розмір виплат

Субсидії на зиму — кому з пенсіонерів переглянуть розмір виплат

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 08:50
Оновлено: 08:55
Житлові субсидії — кому з пенсіонерів переглянуть суми виплат на зиму
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У листопаді для деяких громадян відбудеться перерахунок призначених житлових субсидій за особистим зверненням. Водночас, частині можуть відмовити чи скасувати допомогу, а новим пенсіонерам мають переглянути розмір субсидії з огляду на інший рівень доходу.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Кому переглянуть розмір субсидії на зиму

За даними фонду, восени перерахунок субсидій на холодний період відбувся без особистого звернення для більшості громадян, однак декому необхідно повторно подати документи та заяву. Це передбачено у таких випадках:

  1. Якщо відбулася зміна складу родини чи в разі переїзду в інший регіон. У такому випадку громадянин зобов’язаний упродовж місяця проінформувати про це ПФУ і подати заяву та декларацію повторно.
  2. Якщо сталися зміни обставин, що передбачають вплив на розмір або права на субсидію (зміна соцстатусу, перелік отримуваних комунальних послуг, купівля товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн).

Також із окремою заявою на перерахунок субсидії можуть звернутися й інші громадяни. Зокрема, якщо людина стала пенсіонером чи перестала працювати і дохід став дорівнювати розміру пенсії. ПФУ зобов'язаний здійснити перегляд, враховуючи актуальний дохід.

Подавати необхідні документи на призначення допомоги можна різними способами. Зокрема, це можна зробити:

  • через сервісний центр Пенсійного фонду/надсилання поштою;
  • через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП);
  • через портал е-послуг/застосунок ПФУ;
  • через портал державних послуг "Дія";
  • через уповноважених посадових осіб територіальних громад.

Хто може втратити житлову субсидію

Також цьогоріч низка громадян може втратити раніше призначену субсидію. Це може статися у разі:

  • якщо громадяни, яким була призначена субсидія, не сплачували відповідну частинку комунальних послуг, окрім ситуацій, пов’язаних із затримкою виплат зарплат, пенсій тощо, що підтверджують відповідні документи, — з місяця, коли надійшла інформація про несплату;
  • у разі подання громадянами недостовірних даних про доходи та майнового стану, що вплинули на право на субсидію і її розмір, через що відбулося надмірне перерахування суми субсидії, — з місяця, коли виявили порушення;
  • якщо громадянин переїхав в іншу місцевість, — з місяця, що настає за місяцем, коли сталися зміни;
  • у випадку набуття права власності на житло іншою особою, яка не була зареєстрована на перше число місяця, коли була призначена субсидія, — з місяця, що йде за місяцем, коли сталися зміни;
  • на основі заяви уповноваженої особи, на яку відкрито особовий рахунок, — з місяця, що йде за місяцем її подання.

У разі припинення нарахування субсидії громадянин має право на її оформлення на наступний період на основі подання документів, де підтверджується погашення боргів, що виникли за час отримання субсидії.

Сума допомоги на комуналку, перерахованої надміру через подання документів з недостовірною інформацією або неповідомлення про право власності на житло іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована, має повернутися назад в ПФУ.   

Нагадаємо, Нафтогаз закликав клієнтів вчасно передавати показники з приладів обліку обсягу споживання газу. Відповідна вимога допоможе отримати коректні цифри у платіжках.

Також ми писали, що восени у трьох українських областях громадяни зможуть отримати зимову грошову допомогу. Виплати передбачені на покриття витрат через оплату комунальних послуг.

комунальні послуги субсидії виплати гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
