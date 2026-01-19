Виплати від UNICEF — хто отримає допомогу за масштабною зимовою програмою

Малолітні діти. Фото: Freepik

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine працює над масштабною зимовою програмою з надання фінансової допомоги родинам з дітьми. Особливі виклики пов'язані з обстрілами, перебоями з опаленням, водою та електроенергією.

Підтримка UNICEF постраждалих від обстрілів

Після російських ударів по енергетиці та водній інфраструктурі мільйони родин з дітьми залишилися без тепла, світла й водопостачання. У зв'язку з цим ЮНІСЕФ допомагає громадянам генераторами, фінансовою підтримкою, зимовими грантами для освітніх закладів та психосоціальною підтримкою в пунктах обігріву.

"У Києві після пошкодження центральних теплових станцій ми негайно встановили генератори з попередньо сформованих резервів, щоб забезпечити електроживлення й не допустити повної зупинки надання критично важливих, життєво необхідних послуг", — йдеться в інформації організації.

На тлі складної ситуації під час війни ЮНІСЕФ працює над масштабною зимовою програмою реагування для підтримки 1,65 млн людей, серед яких 470 тис. дітей.

Там зауважили, що завдяки підготовці та інвестиціям заздалегідь було пом’якшено частину наслідків, проте ситуація для дітей та їхніх родин надалі лишається вкрай складною.

Зимові виплати у прифронтових регіонах

Також Дитячий фонд ООН продовжує надавати українцям грошову допомогу на зимові потреби. Зокрема, додаткове фінансування завдяки Посольству Швеції в Києві та Сполучених Штатів підтримку отримали ще більше родин. Виплати нарахували людям у Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом діяльність ЮНІСЕФ охоплює Чернігівську, Донецьку, Херсонську, Сумську, Запорізьку області.

Гроші вже отримали понад 183 тис. людей, зокрема 86 тис. дітей, які проживають у прифронтових регіонах, щоб батьки мали можливість пріоритетно закривати нагальні потреби дітей.

За минулорічними списками грошову допомогу отримують ті, хто проживають неподалік від фронту:

Сім'ї з дітьми, які раніше були зареєстровані фондом та мешкають до 10 км від фронту;

Самотні матері/батьки, багатодітні родини (більш ніж троє дітей), сім'ї з дітьми з інвалідністю, які мешкають за 10-20 км від фронту.

У попередні етапи розмір грошової допомоги на зиму на кожне домогосподарство становив 19,4 тис. грн.

Також 1,5 тис. закладів освіти отримають зимові гранти на здійснення термінових заходів з енергоефективності та забезпечення стабільного теплопостачання, щоб забезпечити середовище для близько 445 тис. учнів.

