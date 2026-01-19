Виплати родинам на дітей від 7 тис. грн — ПФУ уточнили, як призначають

Дорослі з дитиною. Фото: suspilne.media

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили особливості призначення нової грошової допомоги для дітей, що діє з початку 2026 року. Також розповіли, коли чекати ухвалення рішення щодо нарахування відповідних виплат заявникам.

Про це йдеться у повідомленні одного з головних регіональних управлінь ПФУ.

Які виплати стали доступні на дітей у 2026 році

У ПФУ уточнили, що нові виплати на дітей передбачені законом 4681-IX, що спрямований на посилення держпідтримки родин з дітьми під час війни. Його норми передбачають надання більшого розміру допомоги при народженні дитини та розширення підтримки з догляду за ними.

Громадяни можуть отримати підвищену суму допомоги при народженні дитини. Вона виплачується одноразово у розмірі 50 тис. грн. За умови народження двох і більше дітей допомогу надають на кожну дитину.

Також можна скористатися новим видом підтримки родин з дітьми у вигляді допомоги для догляду до однорічного віку. Розмір такої допомоги становить 7 тис. грн і виплачуватиметься всі 12 місяців. Якщо йдеться про догляд за дитиною з інвалідністю, то в сумі 10,5 тис. грн.

Водночас, для родин, де дитина народилася до січня 2026 року, однак не досягла однорічного віку, збережеться право на отримання попередніх виплат (860 грн) до повного їх завершення. Паралельно можна оформити нову доплату до досягнення дитиною однорічного віку.

Коли звертатись та коли нарахують виплати

За інформацією фонду, для того, щоб отримати допомогу при народженні дитини, необхідно заяву про призначення подати до органу ПФУ не пізніше ніж через 12 місяців з дати появи дитини.

Для призначення всіх видів держдопомоги сім’ям з дітьми заяву документами можна подати у такі способи:

особисто — у Сервісний центр Пенсійного фонду;

через пошту на адресу органу ПФУ;

дистанційно — через портал е-послуг фонду, через портал "Дія" чи засоби Соціального порталу е-послуг Мінсоцполітики;

Відповідно до правил, фахівці Пенсійного фонду мають розглянути документи, необхідні для призначення таких видів держдопомоги сім'ям з дітьми, та призначити нарахування виплат протягом десяти днів з дати подання заяви.

Раніше ми повідомляли, що з січня в Україні набув чинності закон з підтримки сімей з дітьми. Зокрема, відомо, які тепер діють правила щодо декретних виплат.

Також писали, що родини, які хочуть оформити нову грошову допомогу на дітей, мають використати кошти з конкретного переліку речей. Зокрема, відомо, на що можна саме дозволяється витрачати гроші.