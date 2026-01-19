Выплаты от UNICEF — кто получит помощь по масштабной зимней программе

Малолетние дети. Фото: Freepik

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine работает над масштабной зимней программой по оказанию финансовой помощи семьям с детьми. Особые вызовы связаны с обстрелами, перебоями с отоплением, водой и электроэнергией.

Поддержка UNICEF пострадавших от обстрелов

После российских ударов по энергетике и водной инфраструктуре миллионы семей с детьми остались без тепла, света и водоснабжения. В связи с этим ЮНИСЕФ помогает гражданам генераторами, финансовой поддержкой, зимними грантами для образовательных учреждений и психосоциальной поддержкой в пунктах обогрева.

"В Киеве после повреждения центральных тепловых станций мы немедленно установили генераторы из предварительно сформированных резервов, чтобы обеспечить электропитание и не допустить полной остановки предоставления критически важных, жизненно необходимых услуг", — говорится в информации организации.

На фоне сложной ситуации во время войны ЮНИСЕФ работает над масштабной зимней программой реагирования для поддержки 1,65 млн человек, среди которых 470 тыс. детей.

Там отметили, что благодаря подготовке и инвестициям заранее была смягчена часть последствий, однако ситуация для детей и их семей в дальнейшем остается крайне сложной.

Зимние выплаты в прифронтовых регионах

Также Детский фонд ООН продолжает предоставлять украинцам денежную помощь на зимние нужды. В частности, дополнительное финансирование благодаря Посольству Швеции в Киеве и Соединенных Штатов получили еще больше семей. Выплаты начислили людям в Харьковской и Днепропетровской областях. В целом деятельность ЮНИСЕФ охватывает Черниговскую, Донецкую, Херсонскую, Сумскую, Запорожскую области.

Деньги уже получили более 183 тыс. человек, в том числе 86 тыс. детей, проживающих в прифронтовых регионах, чтобы родители имели возможность приоритетно закрывать насущные потребности детей.

По прошлогодним спискам денежную помощь получают те, кто проживает неподалеку от фронта:

Семьи с детьми, которые ранее были зарегистрированы фондом и проживают до 10 км от фронта;

Одинокие матери/родители, многодетные семьи (более трех детей), семьи с детьми с инвалидностью, проживающие в 10-20 км от фронта.

В предыдущие этапы размер денежной помощи на зиму на каждое домохозяйство составлял 19,4 тыс. грн.

Также 1,5 тыс. учебных заведений получат зимние гранты на осуществление срочных мероприятий по энергоэффективности и обеспечения стабильного теплоснабжения, чтобы обеспечить среду для около 445 тыс. учеников.

