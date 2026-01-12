Виплати від Карітас — де приймають заявки на фінансову підтримку на пів року

Люди з документами. Фото: Freepik

На початку 2026 року вразливим категоріям громадян доступна програма з надання фінансової підтримки на пів року від "Карітас України". Кошти зможуть оформити деякі пенсіонери та громадяни з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).



Про це повідомляє редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

Кому доступна допомога від Карітас

Скористатися можливістю подати заявку на фінансову підтримку на пів року можуть жителі міста Кам'янське. Йдеться про оформлення компенсацій за оренду житла.

Благодійний фонд "Карітас Кам'янське", що функціонує в структурі МБФ "Карітас України", оприлюднив умови надання допомоги у січні 2026 року. Кошти зможуть отримати:

переселенці, які зараз проживають у колективних центрах та матимуть змогу у подальшому самостійно оплачувати оренду після завершення періоду підтримки;

ВПО, які перемістилися не більш ніж 30 днів тому, потрапили у складні життєві обставини та мають низькі доходи, і не хочуть проживати у колективних центрах.

У пріоритеті на виплати будуть родини з вразливостями:

Вагітні жінки/годуючі матері з дітьми, яким не більш ніж три роки; Родини, де є від трьох дітей; Самотні матері/батьки/опікуни; Громадяни, у яких є І чи ІІ група інвалідності; Важкохворі громадяни; Люди похилого віку, яким більш ніж 60 років, і проживають самотньо.

Куди звертатися за виплатами у січні

Як пояснили у фонді, звернутися за допомогою можуть громадяни за умови наявності критеріїв вразливості та бажаного житла, яке потребує оплати.

"Карітас Кам’янське надає допомогу у вигляді сплати оренди житла протягом 6 місяців. Бенефіціари самостійно обирають житло, яке зможуть утримувати і після завершення програми... Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — йдеться у повідомленні.

Уточнити інформацію щодо виплат можна за контактами:

Гаряча лінія БФ "Карітас Кам’янське": 068 175 7808;

адрес фонду: пр. Тараса Шевченка, 20.

