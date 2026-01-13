Виплати від Mercy Corps — гранти для українців доступні у 13 областях

Mercy Corps надасть українцям гранти — умови програми
У січні 2026 року в Україні приймають заявки на "Програму підтримки сільського господарства України" (UASP), що передбачає надання грантової допомоги. Долучитися до неї можуть жителі 13 областей.
Про це розповіли у пресслужбі "Women's Farmers Council".
Хто зможе отримати гранти на підприємництво
Втілює програму допомоги UASP міжнародна організація Mercy Corps за фінансування Фонду Говарда Г. Баффета.
Метою програми є надання підтримки сільському господарству для відновлення і розвитку агрогалузі під час війни. В рамках проєкту очікується посилення економічної стійкості індивідуальних селянських господарств, дрібного фермерства, малих та середніх підприємств. Участь у проєкті зможуть взяти громадяни, які займаються:
- птахівництвом;
- бджільництвом;
- скотарством;
- овочівництвом.
Програма від Mercy Corps охоплює 13 регіонів України: Харківський, Запорізький, Донецький, Миколаївський, Херсонський, Дніпропетровський, Чернігівський, Сумський, Київський, Полтавський, Черкаський, Кіровоградський та Одеський.
Очікується надання підтримки:
- на інноваційний/життєздатний бізнес та ідеї;
- створення доданої вартості;
- співпрацю в межах ланцюгів "виробництво/переробка/збут";
- жінкам, переселенцям, ветеранам та іншим вразливим групам.
Правила участі у грантовій програмі
Громадяни, які проживають у вищевказаних регіонах, і хочуть долучитися до програми від Mercy Corps, мають виконати такі кроки:
- Зареєструватися;
- Пройти відбір;
- Подати повну заявку;
- Взяти участь у спільній розробці проєкту.
Всі охочі мають заповнити спеціальну заявку до 24 січня 2026 року.
