Виплати від Mercy Corps — гранти для українців доступні у 13 областях

У січні 2026 року в Україні приймають заявки на "Програму підтримки сільського господарства України" (UASP), що передбачає надання грантової допомоги. Долучитися до неї можуть жителі 13 областей.

Про це розповіли у пресслужбі "Women's Farmers Council".

Хто зможе отримати гранти на підприємництво

Втілює програму допомоги UASP міжнародна організація Mercy Corps за фінансування Фонду Говарда Г. Баффета.

Метою програми є надання підтримки сільському господарству для відновлення і розвитку агрогалузі під час війни. В рамках проєкту очікується посилення економічної стійкості індивідуальних селянських господарств, дрібного фермерства, малих та середніх підприємств. Участь у проєкті зможуть взяти громадяни, які займаються:

птахівництвом;

бджільництвом;

скотарством;

овочівництвом.

Програма від Mercy Corps охоплює 13 регіонів України: Харківський, Запорізький, Донецький, Миколаївський, Херсонський, Дніпропетровський, Чернігівський, Сумський, Київський, Полтавський, Черкаський, Кіровоградський та Одеський.

Очікується надання підтримки:

на інноваційний/життєздатний бізнес та ідеї;

створення доданої вартості;

співпрацю в межах ланцюгів "виробництво/переробка/збут";

жінкам, переселенцям, ветеранам та іншим вразливим групам.

Правила участі у грантовій програмі

Громадяни, які проживають у вищевказаних регіонах, і хочуть долучитися до програми від Mercy Corps, мають виконати такі кроки:

Зареєструватися; Пройти відбір; Подати повну заявку; Взяти участь у спільній розробці проєкту.

Всі охочі мають заповнити спеціальну заявку до 24 січня 2026 року.

