Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Mercy Corps надасть українцям гранти — умови програми

Mercy Corps надасть українцям гранти — умови програми

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 11:00
Виплати від Mercy Corps — гранти для українців доступні у 13 областях
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У січні 2026 року в Україні приймають заявки на "Програму підтримки сільського господарства України" (UASP), що передбачає надання грантової допомоги. Долучитися до неї можуть жителі 13 областей. 

Про це розповіли у пресслужбі "Women's Farmers Council".

Реклама
Читайте також:

Хто зможе отримати гранти на підприємництво

Втілює програму допомоги UASP міжнародна організація Mercy Corps за фінансування Фонду Говарда Г. Баффета.

Метою програми є надання підтримки сільському господарству для відновлення і розвитку агрогалузі під час війни. В рамках проєкту очікується посилення економічної стійкості індивідуальних селянських господарств, дрібного фермерства, малих та середніх підприємств. Участь у проєкті зможуть взяти громадяни, які займаються:

  • птахівництвом;
  • бджільництвом;
  • скотарством;
  • овочівництвом.

Програма від Mercy Corps охоплює 13 регіонів України: Харківський, Запорізький, Донецький, Миколаївський, Херсонський, Дніпропетровський, Чернігівський, Сумський, Київський, Полтавський, Черкаський, Кіровоградський та Одеський.

Очікується надання підтримки:

  • на інноваційний/життєздатний бізнес та ідеї;
  • створення доданої вартості;
  • співпрацю в межах ланцюгів "виробництво/переробка/збут";
  • жінкам, переселенцям, ветеранам та іншим вразливим групам.

Правила участі у грантовій програмі 

Громадяни, які проживають у вищевказаних регіонах, і хочуть долучитися до програми від Mercy Corps, мають виконати такі кроки:

  1. Зареєструватися;
  2. Пройти відбір;
  3. Подати повну заявку;
  4. Взяти участь у спільній розробці проєкту.

Всі охочі мають заповнити спеціальну заявку до 24 січня 2026 року.

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine працює у Дніпрі. Українці, які мають два офіційні статуси (біженець та ВПО), можуть отримати близько 250 доларів

Також ми повідомляли про програму від "Карітас України". В її рамках переселенці зможуть отримати кошти на пів року. 

виплати фінансова допомога бізнес гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації