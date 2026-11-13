Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) та домогосподарства, які постраждали через війну в Україні, можуть отримати грошову допомогу за новою програмою зимової підтримки від "Естонської ради біженців (ERC)". У її рамках у низці областей можна оформити гранти на підготовку умов для свійської худоби та птиці до зимівлі.

Про те, хто може взяти участь у програмі, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Що треба знати про програму підготовки до зими від ERC

Як зазначають організатори, зимова програма допомоги стала доступна для постраждалих від війни жителів сільської місцевості з найбільш уразливих районів таких областей:

Дніпропетровської області: Синельниківський, Нікопольський, Криворізький райони;

Харківської області: Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Куп'янський райони;

Запорізької області: Запорізький район.

Допомога передбачена як для внутрішніх переселенців, так і для домогосподарств з низькими доходами, які безпосередньо постраждали від війни.

Запрошують до участі родини, у яких є одна з таких категорій вразливості:

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Родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми; Домогосподарства, де є вагітні жінки та діти до двох років; Родини з дітьми віком до 18-ти років, які очолює лише один дорослий; Домогосподарства, де є люди з інвалідністю, хронічними хворобами; Родини, у складі яких є лише громадяни похилого віку (60+); Домогосподарства, де усі члени віком 18-49 років безробітні; Родини, де є ветерани війни, які вже не несуть службу; Молоді сім'ї з членами віком до 24 років включно; Домогосподарства, де хоча б один член родини віком 50-59 років безробітний.

Усі критерії вразливості повинні бути підтверджені документально.

Пріоритет будуть надавати домогосподарствам у сільській місцевості, де тваринництво є основним джерелом продуктів харчування для власного споживання та забезпечення власних потреб.

Які суми допомоги нададуть на різні види діяльності

У рамках програми розміри фінансової підтримки залежатимуть від категорії діяльності та потреб домогосподарства. Зокрема, якщо людина подасть заявку на дві категорії, то максимально зможе отримати 27 500 грн.

Йдеться про такі напрямки:

15 716 грн — на корми на зимовий період для худоби чи птиці;

17 946 — на утеплення приміщень для худоби та птиці (захист від холоду, вітру);

8 973 грн — на послуги ремонту, утеплення, доставку;

2 231 грн — ветеринарні послуги.

Як подати заявку та необхідні документи

Для участі у програмі необхідно подати попередню заявку, заповнивши спеціальну форму. Також важливо мати такі документи:

довідку переселенця (переміщеним понад шість місяців тому);

меддовідку про поранення/отримання психологічних травм через бойові дії;

підтвердження факту втрати члена родини через війну;

довідку про інвалідність внаслідок війни;

акт про пошкодження чи руйнування майна;

підтвердження проживання в конкретному населеному пункті.

Подавати заявки можна до 30 листопада 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Харківській області жителі можуть зареєструватися на оформлення щоквартальної грошової допомоги від Фонду Говарда Г. Баффета. У рамках програми можна оформити 2 000 грн на квартал на 2027 рік. Долучитися можуть внутрішньо переміщені особи та місцеві мешканці зі статусом особи з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали про дію програми за фінансової підтримки UHF у Чернігівському регіоні. Вона поширюється як на місцевих жителів, так і на переселенців. У її рамках можна отримати грошову допомогу у розмірі 495 доларів. Таку суму нададуть кожному домогосподарству.