Людина тримає доларові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року в одній з областей українці можуть взяти участь у Програмі екстреної сільськогосподарської допомоги з підтримки вразливих сільських домогосподарств, які потерпають від війни та потребують коштів для збереження чи відновлення власного вирощування продуктів, що фінансується Гуманітарним Фондом для України (UHF). Виплати передбачені малозабезпечним, у яких середньомісячний дохід не перевищує 8 422 грн на місяць.

Про це повідомляє сайт Новини.LIVE, посилаючись на інформацію однієї з міськрад.

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Що передбачає програма допомоги за фінпідтримки UHF

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми Екстреної сільськогосподарської допомоги у Корюківській громаді Чернігівської області. А саме в тих населених пунктах, які розташовані від 20 до 50 км від лінії фронту чи держкордону з РФ.

Програма доступна як для місцевих жителів, так і для домогосподарств внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за відповідності умовам програми.

Розмір допомоги становитиме 495 доларів (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) на кожне домогосподарство.

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Долучитися до програми можуть ті, хто має власне сільськогосподарське виробництво та потребує підтримки для його ведення. До участі можуть включити господарства, які займаються:

городництвом/вирощуванням сільськогосподарської продукції;

утриманням птиці чи тварин для власного споживання;

поєднують виробництво для власного споживання з іншими видами діяльності.

При цьому важливо мати низький рівень доходу: у розрахунку на одного його члена він має становити не менш ніж 8 422 грн на місяць.

Хто і де може подати заявку на участь у програмі

Програму реалізують у таких старостинських округах Корюківської громади:

Брецький;

Будянський;

Домашлинський;

Забарівський;

Наумівський;

Олександрівський;

Охрамієвицький;

Рейментарівський;

Рибинський;

Савинківський;

Сядринський;

Тютюнницький;

Хотіївський;

м. Корюківка.

Важливо мати щонайменше одну соціально-економічну вразливість:

у родині є особа з інвалідністю/особа зі значними функціональними обмеженнями;

у складі домогосподарства є особи з тяжким, хронічним хворобами, що потребують тривалого чи дорогого лікування;

родина має значне навантаження через догляд за іншими членами сім’ї;

родина, яка складається з осіб віком від 60 років;

багатодітні родини;

неповні домогосподарства;

у складі родини є вагітні або жінки, які мають немовлят;

домогосподарства, які очолюють жінки.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Згідно з умовами програми, для подання заявки на участь, необхідно передусім заповнити електронну форму. У разі відсутності технічної можливості самостійно її заповнити можна звернутися до старост відповідних старостинських округів або до сектору соцзахисту населення Корюківської міськради.

"Звертаємо увагу: заповнення заявки не гарантує отримання допомоги. Усі заявки будуть перевірені на відповідність критеріям програми. У разі якщо кількість заявок перевищуватиме доступний обсяг фінансування, пріоритет надаватиметься домогосподарствам із вищим рівнем вразливості та потреб", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що 12 листопада можливість оформити виплати UNHCR Ukraine з'явилася у мешканців Києва. Заявки будуть приймати від вразливих груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та багатодітних із числа внутрішніх переселенців. Розмір допомоги становитиме 3 600 або 4 100 грн (протягом трьох місяців).

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях домогосподарства отримають грошову допомогу у сумі 43 200 грн до 27 листопада. Гроші можна використати на оплату професійного навчання/перекваліфікацію, старт чи розвиток власної справи.