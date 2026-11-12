Фіндопомога від UHF: кому з родин виплатять по 495 доларів у листопаді
У листопаді 2026 року в одній з областей українці можуть взяти участь у Програмі екстреної сільськогосподарської допомоги з підтримки вразливих сільських домогосподарств, які потерпають від війни та потребують коштів для збереження чи відновлення власного вирощування продуктів, що фінансується Гуманітарним Фондом для України (UHF). Виплати передбачені малозабезпечним, у яких середньомісячний дохід не перевищує 8 422 грн на місяць.
Про це повідомляє сайт Новини.LIVE, посилаючись на інформацію однієї з міськрад.
Що передбачає програма допомоги за фінпідтримки UHF
Як зазначається, йдеться про реалізацію програми Екстреної сільськогосподарської допомоги у Корюківській громаді Чернігівської області. А саме в тих населених пунктах, які розташовані від 20 до 50 км від лінії фронту чи держкордону з РФ.
Програма доступна як для місцевих жителів, так і для домогосподарств внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за відповідності умовам програми.
Розмір допомоги становитиме 495 доларів (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України) на кожне домогосподарство.
Долучитися до програми можуть ті, хто має власне сільськогосподарське виробництво та потребує підтримки для його ведення. До участі можуть включити господарства, які займаються:
- городництвом/вирощуванням сільськогосподарської продукції;
- утриманням птиці чи тварин для власного споживання;
- поєднують виробництво для власного споживання з іншими видами діяльності.
При цьому важливо мати низький рівень доходу: у розрахунку на одного його члена він має становити не менш ніж 8 422 грн на місяць.
Хто і де може подати заявку на участь у програмі
Програму реалізують у таких старостинських округах Корюківської громади:
- Брецький;
- Будянський;
- Домашлинський;
- Забарівський;
- Наумівський;
- Олександрівський;
- Охрамієвицький;
- Рейментарівський;
- Рибинський;
- Савинківський;
- Сядринський;
- Тютюнницький;
- Хотіївський;
- м. Корюківка.
Важливо мати щонайменше одну соціально-економічну вразливість:
- у родині є особа з інвалідністю/особа зі значними функціональними обмеженнями;
- у складі домогосподарства є особи з тяжким, хронічним хворобами, що потребують тривалого чи дорогого лікування;
- родина має значне навантаження через догляд за іншими членами сім’ї;
- родина, яка складається з осіб віком від 60 років;
- багатодітні родини;
- неповні домогосподарства;
- у складі родини є вагітні або жінки, які мають немовлят;
- домогосподарства, які очолюють жінки.
Як зареєструватися у програмі допомоги
Згідно з умовами програми, для подання заявки на участь, необхідно передусім заповнити електронну форму. У разі відсутності технічної можливості самостійно її заповнити можна звернутися до старост відповідних старостинських округів або до сектору соцзахисту населення Корюківської міськради.
"Звертаємо увагу: заповнення заявки не гарантує отримання допомоги. Усі заявки будуть перевірені на відповідність критеріям програми. У разі якщо кількість заявок перевищуватиме доступний обсяг фінансування, пріоритет надаватиметься домогосподарствам із вищим рівнем вразливості та потреб", — додали організатори.
Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що 12 листопада можливість оформити виплати UNHCR Ukraine з'явилася у мешканців Києва. Заявки будуть приймати від вразливих груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та багатодітних із числа внутрішніх переселенців. Розмір допомоги становитиме 3 600 або 4 100 грн (протягом трьох місяців).
Ще Новини.LIVE писали про те, що у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях домогосподарства отримають грошову допомогу у сумі 43 200 грн до 27 листопада. Гроші можна використати на оплату професійного навчання/перекваліфікацію, старт чи розвиток власної справи.