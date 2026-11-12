Людина тримає гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року у жителів однієї з прифронтових областей України з'явилась можливість оформити грошову допомогу від The Howard G. Buffett Foundation (Фонд Говарда Г. Баффета) та інших міжнародних фондів. У рамках програми, передбачається надання щоквартальних виплат протягом року. Допомога доступна виключно для найбільш вразливих категорій громадян.

Про те, хто зможе долучитися до програми, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що треба знати про міжнародну програму допомоги

Йдеться про реалізацію соціального проєкту у Харківській області, що потерпає від регулярних російських атак. Зареєструватися на оформлення щоквартальної грошової благодійної допомоги зможуть жителі Слобожанської територіальної громади Чугуївського району.

Соціальний проєкт, реалізує, зокрема, The Howard G. Buffett Foundation (Фонд Говарда Г. Баффета), заснований американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом (сином мільярдера Воррена Баффета). Він є найбільшим приватним донором України під час повномасштабної війни з Росією. Також виплати профінансує Global Empowerment Mission (GEM, Inc.) — це американська некомерційна благодійна організація.

У рамках програми жителі Слобожанської територіальної громади зможуть оформити грошову благодійну допомогу у розмірі 2 000 грн на квартал протягом 2027 року.

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Хто може долучитися до участі у програмі

Згідно з умовами програми, оформити допомогу можуть такі категорії населення:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули в громаду з окупованих територій/з зони бойових дій; Переселенці та місцеві мешканці:

у яких є статус особи з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю;

багатодітні родини.

Як зареєструватися у міжнародній програмі

Проводитиме реєстрацію благодійна організація "Global Empowerment Mission UA" з 9:30 до 17:00 з 16 листопада по 18 листопада 2026 року у місті Слобожанське (Палац культури). Її здійснюватимуть за талонами, які видадуть перед початком реєстрації.

Важливо, щоб у заявників був відкритий рахунок у банку ПУМБ. При собі потрібно мати оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

документ, що підтвердить належність до вразливих категорій населення (довідка МСЕК/пенсійне посвідчення/посвідчення багатодітної сім’ї/інше);

довідку про відкриття рахунку в ПУМБ банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали про реалізацію програми за фінансової підтримки UHF у Чернігівській області. Вона доступна як для місцевих жителів, так і для внутрішніх переселенців. Допомогу нададуть у розмірі 495 доларів на кожне домогосподарство.

Ще Новини.LIVE писали про те, що UNHCR Ukraine 12 листопада відкриє реєстрацію на виплати для мешканців Києва. Вони будуть доступні внутрішнім переселенцям та біженцям за наявності вразливості. Зокрема, кошти нададуть родинам, які очолюють люди похилого віку, домогосподарствам з особами з інвалідністю чи тяжкими хворобами. Розмір виплат становитиме 3 600 або 4 100 грн щомісяця.