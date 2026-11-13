Зимняя поддержка: в трех регионах семьям выплатят до 27 500 грн
В ноябре 2026 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и домохозяйства, пострадавшие в результате войны в Украине, могут получить денежную помощь в рамках новой программы зимней поддержки от "Эстонского совета беженцев (ERC)". В ее рамках в ряде областей можно оформить гранты на подготовку условий для домашнего скота и птицы к зимовке.
О том, кто может принять участие в программе, рассказывает сайт Новини.LIVE.
Что нужно знать о программе подготовки к зиме от ERC
Как отмечают организаторы, зимняя программа помощи стала доступна для пострадавших от войны жителей сельской местности из наиболее уязвимых районов следующих областей:
- Днепропетровской области: Синельниковский, Никопольский, Криворожский районы;
- Харьковской области: Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Купянский районы;
- Запорожской области: Запорожский район.
Помощь предусмотрена как для внутренних переселенцев, так и для домохозяйств с низкими доходами, которые непосредственно пострадали от войны.
К участию приглашаются семьи, в которых есть одна из следующих категорий уязвимости:
- Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- Домохозяйства, в которых есть беременные женщины и дети до двух лет;
- Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, возглавляемые только одним взрослым;
- Домохозяйства, в которых проживают люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
- Семьи, в составе которых есть только пожилые люди (60+);
- Домохозяйства, в которых все члены в возрасте от 18 до 49 лет являются безработными;
- Семьи, в которых есть ветераны войны, уже не несущие службу;
- Молодые семьи с членами в возрасте до 24 лет включительно;
- Домохозяйства, в которых хотя бы один член семьи в возрасте 50–59 лет является безработным.
Все критерии уязвимости должны быть подтверждены документально.
Приоритет будет отдаваться домохозяйствам в сельской местности, где животноводство является основным источником продуктов питания для собственного потребления и обеспечения собственных нужд.
Какие суммы помощи выделят на разные виды деятельности
В рамках программы размеры финансовой поддержки будут зависеть от категории деятельности и потребностей домохозяйства. В частности, если человек подаст заявку на две категории, то максимально сможет получить 27 500 грн.
Речь идет о следующих направлениях:
- 15 716 грн — на корма на зимний период для скота или птицы;
- 17 946 — на утепление помещений для скота и птицы (защита от холода, ветра);
- 8 973 грн — на услуги по ремонту, утеплению, доставке;
- 2 231 грн — ветеринарные услуги.
Как подать заявку и необходимые документы
Для участия в программе необходимо подать предварительную заявку, заполнив специальную форму. Также важно иметь следующие документы:
- справку о статусе переселенца (перемещенным более шести месяцев назад);
- медицинскую справку о ранении/получении психологических травм в результате боевых действий;
- подтверждение факта потери члена семьи в результате войны;
- справку об инвалидности вследствие войны;
- акт о повреждении или разрушении имущества;
- подтверждение проживания в конкретном населенном пункте.
Подавать заявки можно до 30 ноября 2026 года.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители Харьковской области могут зарегистрироваться для получения ежеквартальной денежной помощи от Фонда Говарда Г. Баффета. В рамках программы можно получить 2 000 грн в квартал на 2027 год. Принять участие могут внутренне перемещенные лица и местные жители со статусом инвалида.
Также Новини.LIVE писали о программе, реализуемой при финансовой поддержке UHF в Черниговском регионе. Она распространяется как на местных жителей, так и на переселенцев. В ее рамках можно получить денежную помощь в размере 495 долларов. Такая сумма будет предоставлена каждому домохозяйству.