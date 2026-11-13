Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и домохозяйства, пострадавшие в результате войны в Украине, могут получить денежную помощь в рамках новой программы зимней поддержки от "Эстонского совета беженцев (ERC)". В ее рамках в ряде областей можно оформить гранты на подготовку условий для домашнего скота и птицы к зимовке.

О том, кто может принять участие в программе, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Что нужно знать о программе подготовки к зиме от ERC

Как отмечают организаторы, зимняя программа помощи стала доступна для пострадавших от войны жителей сельской местности из наиболее уязвимых районов следующих областей:

Днепропетровской области: Синельниковский, Никопольский, Криворожский районы;

Харьковской области: Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Купянский районы;

Запорожской области: Запорожский район.

Помощь предусмотрена как для внутренних переселенцев, так и для домохозяйств с низкими доходами, которые непосредственно пострадали от войны.

К участию приглашаются семьи, в которых есть одна из следующих категорий уязвимости:

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Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; Домохозяйства, в которых есть беременные женщины и дети до двух лет; Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, возглавляемые только одним взрослым; Домохозяйства, в которых проживают люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями; Семьи, в составе которых есть только пожилые люди (60+); Домохозяйства, в которых все члены в возрасте от 18 до 49 лет являются безработными; Семьи, в которых есть ветераны войны, уже не несущие службу; Молодые семьи с членами в возрасте до 24 лет включительно; Домохозяйства, в которых хотя бы один член семьи в возрасте 50–59 лет является безработным.

Все критерии уязвимости должны быть подтверждены документально.

Приоритет будет отдаваться домохозяйствам в сельской местности, где животноводство является основным источником продуктов питания для собственного потребления и обеспечения собственных нужд.

Какие суммы помощи выделят на разные виды деятельности

В рамках программы размеры финансовой поддержки будут зависеть от категории деятельности и потребностей домохозяйства. В частности, если человек подаст заявку на две категории, то максимально сможет получить 27 500 грн.

Речь идет о следующих направлениях:

15 716 грн — на корма на зимний период для скота или птицы;

17 946 — на утепление помещений для скота и птицы (защита от холода, ветра);

8 973 грн — на услуги по ремонту, утеплению, доставке;

2 231 грн — ветеринарные услуги.

Как подать заявку и необходимые документы

Для участия в программе необходимо подать предварительную заявку, заполнив специальную форму. Также важно иметь следующие документы:

справку о статусе переселенца (перемещенным более шести месяцев назад);

медицинскую справку о ранении/получении психологических травм в результате боевых действий;

подтверждение факта потери члена семьи в результате войны;

справку об инвалидности вследствие войны;

акт о повреждении или разрушении имущества;

подтверждение проживания в конкретном населенном пункте.

Подавать заявки можно до 30 ноября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители Харьковской области могут зарегистрироваться для получения ежеквартальной денежной помощи от Фонда Говарда Г. Баффета. В рамках программы можно получить 2 000 грн в квартал на 2027 год. Принять участие могут внутренне перемещенные лица и местные жители со статусом инвалида.

Также Новини.LIVE писали о программе, реализуемой при финансовой поддержке UHF в Черниговском регионе. Она распространяется как на местных жителей, так и на переселенцев. В ее рамках можно получить денежную помощь в размере 495 долларов. Такая сумма будет предоставлена каждому домохозяйству.