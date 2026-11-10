Чоловік з готівкою в руках. Фото: Новини.LIVE

На Херсонщині погодили чергові виплати по 30 000 грн для дітей, яких вдалося повернути з Росії, Білорусі або тимчасово окупованих територій. Цього разу фінансову підтримку призначили для 186 дітей, а загальна сума допомоги становить 5,58 млн грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

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Кому призначили допомогу по 30 000 грн

Відповідне рішення розглянули 30 жовтня 2026 року під час засідання обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги. Його провів заступник начальника Херсонської ОВА Євгеній Ігнатенко.

Комісія підтримала призначення по 30 000 грн для 186 дітей із Херсонщини. Загалом на ці виплати з обласного бюджету спрямують 5 млн 580 тис. грн.

Йдеться про дітей, яких після 24 лютого 2022 року повернули на підконтрольну Україні територію з Росії, Білорусі або тимчасово окупованої частини Херсонської області.

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Які умови отримання 30 000 грн

Допомога є одноразовою. Право на неї мають діти, задекларованим або зареєстрованим місцем проживання яких була Херсонська область. Також обов'язковою умовою є проходження опитування в Центрі захисту прав дитини після повернення в Україну.

Для оформлення коштів один із батьків або законний представник дитини має подати письмову заяву на ім'я начальника Херсонської ОВА. Звернення розглядає спеціальна обласна комісія, яка ухвалює рішення про призначення матеріальної допомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські родини можуть отримати нову фінансову підтримку в межах міжнародної програми. Середній розмір допомоги становить 3 000 доларів, а участь доступна мешканцям 13 областей. Водночас претенденти мають відповідати визначеним умовам та подати заявку на отримання коштів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для отримання житлової субсидії на весь опалювальний сезон 2026–2027 років окремим домогосподарствам потрібно звернутися до Пенсійного фонду до 30 листопада. Якщо пропустити цей термін, допомогу призначать лише з місяця звернення. Тому українцям важливо перевірити, чи потрібно повторно подавати заяву на субсидію.