Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси По 30 000 грн на дитину: в Україні погодили нову грошову допомогу

По 30 000 грн на дитину: в Україні погодили нову грошову допомогу

Ua ru
10 листопада 2026 13:01
Виплати по 30 000 грн на дитину: хто має право на грошову допомогу та як її отримати Новини.LIVE
Чоловік з готівкою в руках. Фото: Новини.LIVE

На Херсонщині погодили чергові виплати по 30 000 грн для дітей, яких вдалося повернути з Росії, Білорусі або тимчасово окупованих територій. Цього разу фінансову підтримку призначили для 186 дітей, а загальна сума допомоги становить 5,58 млн грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Реклама

Кому призначили допомогу по 30 000 грн

Відповідне рішення розглянули 30 жовтня 2026 року під час засідання обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги. Його провів заступник начальника Херсонської ОВА Євгеній Ігнатенко.

Комісія підтримала призначення по 30 000 грн для 186 дітей із Херсонщини. Загалом на ці виплати з обласного бюджету спрямують 5 млн 580 тис. грн.

Йдеться про дітей, яких після 24 лютого 2022 року повернули на підконтрольну Україні територію з Росії, Білорусі або тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Читайте також:

Які умови отримання 30 000 грн

Допомога є одноразовою. Право на неї мають діти, задекларованим або зареєстрованим місцем проживання яких була Херсонська область. Також обов'язковою умовою є проходження опитування в Центрі захисту прав дитини після повернення в Україну.

Для оформлення коштів один із батьків або законний представник дитини має подати письмову заяву на ім'я начальника Херсонської ОВА. Звернення розглядає спеціальна обласна комісія, яка ухвалює рішення про призначення матеріальної допомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські родини можуть отримати нову фінансову підтримку в межах міжнародної програми. Середній розмір допомоги становить 3 000 доларів, а участь доступна мешканцям 13 областей. Водночас претенденти мають відповідати визначеним умовам та подати заявку на отримання коштів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для отримання житлової субсидії на весь опалювальний сезон 2026–2027 років окремим домогосподарствам потрібно звернутися до Пенсійного фонду до 30 листопада. Якщо пропустити цей термін, допомогу призначать лише з місяця звернення. Тому українцям важливо перевірити, чи потрібно повторно подавати заяву на субсидію.

виплати гроші матеріальна допомога доходи грошова допомога
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації