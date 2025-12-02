Зимова підтримка — у Мінцифри уточнили терміни нарахування допомоги у 6,5 тис. грн

Зимова підтримка — у Мінцифри уточнили терміни надходження виплат
Фахівці Міністерства цифрової трансформації України пояснили, коли чекати на надходження одноразової допомоги у розмірі 6,5 тис. грн, передбаченої в рамках програми "Зимова підтримка". Йдеться про оформлення виплат через державний застосунок "Дія".
Про це повідомляється у коментарях на сторінці "Дія" у соцмережі Facebook.
Терміни нарахування грошей "Зимової підтримки"
Із запитанням щодо дедлайну нарахування суми у 6,5 тис. грн на картку після подання запиту звертаються деякі громадяни на сторінці у соцмережі.
Як зазначила одна з громадянок, вона вже подала заявку на нарахування виплат через застосунок "Дія" 20 листопада, однак кошти досі не надійшли.
"Скажіть, будь ласка, а коли почнуть зараховуватись 6500. 20.11 оформила через Дія картку?", — йдеться у зверненні.
Представник Мінцифри зазначив, що громадяни повинні очікувати на надходження одноразової допомоги, передбаченої в рамках "Зимової підтримки", не більш ніж 17 робочих днів.
"Розгляд заяви та нарахування коштів займає до 17 робочих днів", — пояснили у відомстві.
Також, за інформацією Мінцифри, вихідні та святкові дні у цей термін не враховуються. Як відомо, календарними днями називають всі дні поспіль, у тому числі суботи, неділі та свята. Тоді як робочими днями вважаються дні, коли установи працюють, тобто з понеділка до п’ятниці (за винятком свят).
Там пояснили, що "Дія" є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності. Тому щодо термінів та умов зарахування рекомендують звернутися до Мінсоцполітики, написавши листа на е-адресу: vernennya@mlsp.gov.ua.
Що треба знати про допомогу у 6,5 тис. грн
Згідно з правилами, разова допомога передбачена для окремих категорій осіб на зимовий період у розмірі у 6,5 тис. грн. Подавати запити на нарахування виплат можуть:
- діти, які перебувають під опікою/піклуванням;
- діти-вихованці прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу, зокрема, діти з інвалідністю;
- громадяни з інвалідністю (перша група) з-поміж переселенців;
- неповнолітні діти з малозабезпечених родин;
- самотні пенсіонери, яким передбачена надбавка до пенсії на догляд.
Разову допомогу нарахують на спецкарту "Дія.Карта". Громадяни, які підпадають під вимоги, повинні відкрити її заздалегідь. Зокрема, така можливість доступна у застосунку "Приват24".
Згідно з умовами, заборонене зняття коштів у вигляді готівки та перерахування. Використати суму необхідно протягом 180 днів на зимові речі (одяг, взуття), лікарські засоби.
Раніше повідомлялося, що не всі родини з дітьми зможуть оформити допомогу у 6,5 тис. грн. Виявляється, ті, хто перейшов на базову соцдопомогу, позбавлені права на виплати.
Ще ми розповідали про появу шахрайської схеми щодо допомоги "Зимова підтримка". Українцям можуть пропонувати оформити підроблені карти нібито для нарахування виплат.
