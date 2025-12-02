Видео
Зимняя поддержка — в Минцифре уточнили сроки поступления выплат

Зимняя поддержка — в Минцифре уточнили сроки поступления выплат

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:06
Зимняя поддержка — в Минцифры уточнили сроки начисления помощи в 6,5 тыс. грн
Человек держит смартфон с приложением "Дія". Фото: Новини.LIVE

Специалисты Министерства цифровой трансформации Украины объяснили, когда ждать поступления единовременной помощи в размере 6,5 тыс. грн, предусмотренной в рамках программы "Зимняя поддержка". Речь идет об оформлении выплат через государственное приложение "Дія".

Об этом сообщается в комментариях на странице "Дія" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Сроки начисления денег "Зимней поддержки"

С вопросом о дедлайне начисления суммы в 6,5 тыс. грн на карту после подачи запроса обращаются некоторые граждане на странице в соцсети.

Как отметила одна из гражданок, она уже подала заявку на начисление выплат через приложение "Дія" 20 ноября, однако средства до сих пор не поступили.

"Скажите, пожалуйста, а когда начнут зачисляться 6500. 20.11 оформила через Дія карточку?", — говорится в обращении.

Представитель Минцифры отметил, что граждане должны ожидать поступления единовременного пособия, предусмотренного в рамках "Зимней поддержки", не более 17 рабочих дней.

"Рассмотрение заявления и начисление средств занимает до 17 рабочих дней", — пояснили в ведомстве.

Также, по информации Минцифры, выходные и праздничные дни в этот срок не учитываются. Как известно, календарными днями называют все дни подряд, в том числе субботы, воскресенья и праздники. Тогда как рабочими днями считаются дни, когда учреждения работают, то есть с понедельника по пятницу (за исключением праздников).

Там объяснили, что "Дія" является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство соцполитики, семьи и единства. Поэтому относительно сроков и условий зачисления рекомендуют обратиться к Минсоцполитики, написав письмо на е-адрес: vernennya@mlsp.gov.ua.  

дія
Скриншот. Источник: Дія в Facebook

Что надо знать о помощи в 6,5 тыс. грн

Согласно правилам, разовая помощь предусмотрена для отдельных категорий лиц на зимний период в размере 6,5 тыс. грн. Подавать запросы на начисление выплат могут:

  • дети, которые находятся под опекой/попечительством;
  • дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, в частности, дети с инвалидностью;
  • граждане с инвалидностью (первая группа) из числа переселенцев;
  • несовершеннолетние дети из малообеспеченных семей;
  • одинокие пенсионеры, которым предусмотрена надбавка к пенсии на уход.

Разовую помощь начислят на спецкарту "Дія.Карта". Граждане, которые подпадают под требования, должны открыть ее заранее. В частности, такая возможность доступна в приложении "Приват24".

Согласно условиям, запрещено снятие средств в виде наличных и перечисление. Использовать сумму необходимо в течение 180 дней на зимние вещи (одежда, обувь), лекарственные средства.

Ранее сообщалось, что не все семьи с детьми смогут оформить помощь в 6,5 тыс. грн. Оказывается, те, кто перешел на базовую соцпомощь, лишены права на выплаты.

Еще мы рассказывали о появлении мошеннической схемы по помощи "Зимняя поддержка". Украинцам могут предлагать оформить поддельные карты якобы для начисления выплат.

Дия выплаты финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
