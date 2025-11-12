Грошова допомога 6 500 грн на зиму — чи можна зняти з картки готівку

Банківська картка та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

На початку листопада уряд України затвердив програму "Зимова підтримка", яка передбачає надання одноразової фінансової допомоги у розмірі 6 500 грн найбільш вразливим категоріям громадян. Тож багатьох цікавить, куди можна буде витратити цю суму та чи дозволено її переказувати або знімати з картки.

Новини.LIVE розповідають, як українці зможуть використати зимову допомогу від держави.

Реклама

Читайте також:

Хто отримає виплату в 6 500 грн

Механізм виплати одноразової грошової допомоги визначає постанова Кабміну "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима"". Згідно з документом, виплату отримають:

діти під опікою чи піклуванням;

діти-вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в тому числі діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю І групи серед ВПО;

діти з малозабезпечених сімей до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Додатково звертатися за допомогою не потрібно. Мінсоцполітики отримує дані, що містяться в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, про всіх, хто має право на допомогу. До 18 листопада 2025 року ці списки відомство має передати до Пенсійного фонду. Після цього гроші автоматично надійдуть на Дія.Картку або на інший спеціальний рахунок.

Куди можна витратити гроші та чи можна їх знімати з картки

Зняття готівки або перерахування коштів одноразової грошової допомоги забороняється.

Використати 6 500 грн потрібно протягом 180 днів з дати зарахування й лише на придбання:

одягу;

взуття;

лікарських засобів.

Залишок невикористаних коштів одноразової грошової допомоги після завершення строку їх використання повертається уповноваженими банками протягом наступних трьох операційних днів на рахунок Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, що в Україні набирає обертів нова шахрайська схема, націлена на отримувачів одноразової грошової допомоги в рамках пакета "Зимова підтримка". Ботоферми пропонують українцям оформлювати фейкові картки нібито для отримання виплати у 6 500 грн.

Також дізнавайтеся, на скільки зросте грошова допомога при народженні дитини з 1 січня 2026 року.