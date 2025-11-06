Відео
Україна
Виплата 6 500 грн — шахраї відкрили полювання на гроші українців

Виплата 6 500 грн — шахраї відкрили полювання на гроші українців

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:35
Оновлено: 15:29
Виплата 6 500 грн від держави — Гетманцев попередив українців про нову шахрайську схему
Банківська картка й гривні на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні набирає обертів нова шахрайська схема, націлена на отримувачів одноразової грошової допомоги в рамках пакета "Зимова підтримка". Ботоферми пропонують українцям оформлювати фейкові картки нібито для отримання виплати у 6 500 грн.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram.

Читайте також:

"Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують "оформити карту для отримання виплати 6500 гривень", — написав він.

Парламентарій нагадав українцям, що ніколи не варто переходити за сумнівними посиланнями та передавати дані своєї банківської картки.

"Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси", — наголосив Гетманцев.

Він пояснив, що для отримання державної допомоги не потрібно оформляти "спеціальні" картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію. 

Голова фінкомітету закликав українців ігнорувати будь-які підозрілі "пропозиції" та не передавайте свої дані стороннім особам.

Хто може отримати 6 500 грн від держави

Нова програма соціальної допомоги "Зимова підтримка" передбачає виплату 6 500 гривень найбільш вразливим категоріям населення.
Зокрема це:

  • діти із числа внутрішньо переміщених осіб;
  • люди з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
  • діти із малозабезпечених сімей.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування.

Раніше ми розповідали, коли стартує приймання заявок на виплати у рамках програми "Зимова підтримка". 

Також дізнавайтеся, які категорії українців не зможуть цьогоріч отримати фінансову допомогу від держави. 

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
