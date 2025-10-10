Виплати на зимовий період — де нададуть кошти людям з інвалідністю

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У Дніпропетровській області громадяни, які мають інвалідність, зможуть долучитися до програми допомоги від благодійного фонду "Право на Захист". Виплати передбачені на покриття витрат на комунальні послуги під час опалювального сезону 2025-2026 років.

Про це інформує пресслужба Управління праці та соціального захисту населення м. Покров у соцмережі Facebook.

Програма допомоги для осіб з інвалідністю на зимовий період

Як зазначається, грошова допомога від БФ "Право на Захист" буде доступна у Покровській міській територіальній громаді. Долучитися до програми з надання коштів на комунальні послуги на зимовий період зможуть громадяни, які мають першу-третю групу інвалідності. Також домогосподарство має відповідати таким умовам:

Відсутня державна субсидія на оплату комунальних послуг на зимовий період 2025-2026 років. Жодна з зареєстрованих осіб у домогосподарстві не отримувала та не реєструвалась для отримання аналогічної допомоги на зимовий період в інших благодійних фондах. Зокрема, на надання фіндопомоги на оплату комунпослуг, виплат на купівлю джерел енергії та брикетів для опалення.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Громадяни, які підпадають під вимоги програми допомоги від БФ "Право на Захист", повинні подати заяву для реєстрації до скриньок, що розташовані у фойє:

Управління праці та соцзахисту населення (вул. Залужного, 5);

Шолоховського старостату (с. Шолохове, вул. Центральна, 14).

У заяві необхідно вказати:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату та рік народження;

ідентифікаційний код;

номер телефону, адресу;

групу інвалідності.

Якщо власником домогосподарства є інша особа, то необхідно додати дані щодо нього.

Прийматимуть заявки на грошову допомогу до 15 жовтня поточного року.

"Якщо Ви не відповідаєте вищезазначеним вимогам, звертатися нікуди не потрібно! Проведення реєстрації не є гарантією обов’язкової виплати, поскільки право на її отримання будуть визначати представники благодійної організації після проведення верифікації", — йдеться у повідомленні.

