Виплати від Швейцарії — хто отримає фінансову допомогу від 60 тис. грн

Людина тримає гривні у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени у Вінницькій та Харківській областях благодійний фонд "Право на захист" реалізує нову програму допомоги за фінансової підтримки Швейцарії під час воєнного стану. В її рамках надасть виплати у щонайменше 60 тис. грн.

Про це інформує пресслужба БФ "Право на захист".

Хто отримає фінансову допомогу у 60 тис. грн

Як зазначається, йдеться про програму для роботодавців у Вінницькій та Харківській областях, що передбачає надання коштів на покриття витрат на заробітну плату для працівників.

Вона покликана підтримати населення, що постраждало від війни, дати можливість відновити професійне життя, посилити команду та бізнес загалом.

"Мета проєкту — стимулювати працевлаштування людей, які втратили роботу через війну, і водночас допомогти місцевому бізнесу розвиватися попри всі виклики", — йдеться у повідомленні.

Реалізація відповідного проєкту стала можлива за фінансової підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва Посольства Швейцарії в Україні в межах Програми економічної стійкості України (ERP).

Взяти участь у програмі можуть роботодавці малого та мікро-бізнесу, у яких:

Є 50 працівників та розмір чистого доходу не перевищує 10 млн євро. Бізнес розташований у Вінницькій/Харківській області. Є необхідність у створенні нових робочих місць, що дасть змогу масштабувати бізнес. Нема податкового боргу/не перебувають у стані банкрутства. Не здійснюють операції з окупантами.

Розмір фінансової допомоги та як зареєструватися

Як пояснюють у БФ "Право на захист", роботодавцям, які долучаться до конкурсу, нададуть грошову допомогу у розмірі близько 60 тис. грн (до вирахування податків та зборів) на кожного працівника, якому буде надана робота.

Згідно з умовами програми, гроші дозволяється використати на покриття витрат на оплату праці нових співробітників. Такий підхід покликаний посприяти зростанню зайнятості та економічній стійкості громад.

Для того, щоб взяти участь у програмі, роботодавці мають подати заявку через онлайн-форму.

Також фонд попередив, що залишає за собою право закрити реєстрацію раніше, оскільки кількість місць на участь у програмі обмежена.

