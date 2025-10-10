Виплати у 10,8 тис. грн — хто може отримати міжнародну фіндопомогу у жовтні

Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Організація UNHCR Ukraine, що представляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, відкрила реєстрацію на фіндопомогу в розмірі 10,8 тис. грн ще в одному прифронтовому місті. Через обмежені фінансові ресурси виплати зможуть отримати виключно вразливі категорії громадян.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру представників UNHCR Ukraine у Telegram.

Хто може отримати міжнародну фіндопомогу

Як зазначається, грошова допомога доступна у місті Конотоп Сумської області. Громадяни повинні відповідати певним правилам та підготувати необхідні документи.

Згідно з умовами програми, організація обіцяє надати підтримку тим громадянам, яких російська агресія змусила переїздити. За правилами, кожному члену домогосподарства виплатять по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/три місяці).

Скористатися правом подати заявки на фінансову допомогу можуть дві категорії громадян, якщо не мали аналогічної підтримки від інших міжнародних/українських фондів за останні три місяці:

Переселенці, які залишили свої оселі чи повернулись на стару адресу проживання не більш ніж пів року тому. Громадяни, які повернулись після виїзду за кордон в Україну.

При цьому пріоритетно виплати нададуть переселенцям без вищевказаних вимог щодо термінів переміщення за наявності таких вразливостей:

у родині є тільки батько чи матір, де є неповнолітні діти, чи на утриманні є особи старшого віку, яким понад 55 років;

у домогосподарстві є тільки особи похилого віку, або такі громадяни займаються вихованням малолітніх дітей;

у родині є особи з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

Також середній дохід заявників на одну особу у домогосподарстві щомісяця не має бути вищим за 5,4 тис. грн.

Як громадянам подати заявку на оформлення фіндопомоги

Реєстрація на грошову допомогу у Конотопі буде доступна лише один день — 10 жовтня. Вона можлива виключно за попереднім записом за номером телефону. Адреса прийому: вул. Б.Хмельницького, 24.

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Необхідно заздалегідь підготувати такі дані:

паспорт/інші документи, що посвідчують громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

банківський номер;

свідоцтво про народження дітей, документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;

посвідчення чи медичні довідки (за наявності).

