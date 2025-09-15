Відео
На фронті зник зв’язок через збій Starlink
Головна Фінанси Разова допомога для людей з інвалідністю — хто отримає у вересні

Разова допомога для людей з інвалідністю — хто отримає у вересні

Дата публікації: 15 вересня 2025 08:00
Виплати для людей з інвалідністю — хто має право на разову держдопомогу
Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили умови призначення разової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, пов'язану з російською агресією. У вересні 2025 року фонд продовжує призначати та виплачувати відповідні кошти.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Читайте також:

Умови призначення одноразової грошової допомоги 

За даними ПФУ, в рамках закону № 2980-IX від 20 березня 2023 року, право на отримання такої допомоги мають громадяни, які отримали групу інвалідності у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або через захворювання, пов’язане з виконанням посадових (службових, професійних) під час повномасштабної війни РФ в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням чи іншим атакам.

Йдеться про працівників:

  1. На підприємствах критичної інфраструктури;
  2. На державній службовці;
  3. На посадах місцевої влади.

Такі виплати передбачені також у разі загибелі чи смерті вищевказаних осіб для членів їхніх сімей.

Розміри разової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю передбачена на такому рівні:

  • особам з першою групою інвалідності — 800 тис. гривень;
  • особам з другою групою інвалідності — 500 тис. гривень;
  • особам з третьою групою інвалідності — 200 тис. гривень;
  • рідним у разі загибелі чи смерті — 1 млн гривень.

Які документи необхідні та куди подавати

Громадяни, які хочуть отримати разову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, пов'язану з російською агресією, мають підготувати такі документи:

  • заява постраждалого/законного представника;
  • документи, що посвідчують особу (паспорт/посвідка);
  • ідентифікаційний номер;
  • акт розслідування/спеціального розслідування нещасного випадку, гострої професійної хвороби (отруєння), аварії, що сталася згідно з додатком 11 до Порядку, затвердженого постановою уряду № 337;
  • банківські реквізити отримувача/законного представника;
  • документи про родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб/народження для членів рідних загиблого;
  • довідка про навчання (для осіб до 23 років);
  • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (особам з інвалідністю);
  • копія судового рішення суду про недієздатність/призначення опікуна/піклувальника;
  • свідоцтво про смерть (для членів рідних);
  • довідка судово-медичної експертизи щодо причин смерті;
  • засвідчена копія судового рішення щодо факту перебування отримувача на утриманні загиблого/померлого для рідних, якщо перебували на утриманні.

Щодо термінів звернення за допомогою, то громадяни, які мають право на одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, можуть ним скористатися упродовж трьох років з дати появи відповідного права.

Подати заяву з документами можна такими способами:

  • особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;
  • дистанційно через портал е-послуг ПФУ, де треба додати скан-копії та підписати заяву електронним підписом.

Раніше ми писали, що БФ "Право на захист" проводить реєстрацію на фіндопомогу для компенсації за оренду житла. Виплати доступні у п'яти областях для переселенців. 

Також ми розповідали, що в одному з регіонів реалізують програму допомоги за фінпідтримки Британії. Вразливим категоріям громадян надано можливість отримати близько 11 тис. грн.    

виплати фінансова допомога гроші інвалідність грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
