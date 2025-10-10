Выплаты на зимний период — где предоставят средства людям с инвалидностью

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Днепропетровской области граждане, имеющие инвалидность, смогут приобщиться к программе помощи от благотворительного фонда "Право на Защиту". Выплаты предусмотрены на покрытие расходов на коммунальные услуги во время отопительного сезона 2025-2026 годов.

Об этом информирует пресс-служба Управления труда и социальной защиты населения г. Покров в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Программа помощи для лиц с инвалидностью на зимний период

Как отмечается, денежная помощь от БФ "Право на защиту" будет доступна в Покровской городской территориальной громаде. Приобщиться к программе по предоставлению средств на коммунальные услуги на зимний период смогут граждане, имеющие первую-третью группу инвалидности. Также домохозяйство должно соответствовать следующим условиям:

Отсутствует государственная субсидия на оплату коммунальных услуг на зимний период 2025-2026 годов. Ни одно из зарегистрированных лиц в домохозяйстве не получало и не регистрировалось для получения аналогичной помощи на зимний период в других благотворительных фондах. В частности, на предоставление финпомощи на оплату коммунальных услуг, выплат на покупку источников энергии и брикетов для отопления.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане, которые подпадают под требования программы помощи от БФ "Право на Защиту", должны подать заявление для регистрации в ящики, расположенные в фойе:

Управления труда и соцзащиты населения (ул. Залужного, 5);

Шолоховского старостата (с. Шолохово, ул. Центральная, 14).

В заявлении необходимо указать:

фамилию, имя и отчество;

дату и год рождения;

идентификационный код;

номер телефона, адрес;

группу инвалидности.

Если владельцем домохозяйства является другое лицо, то необходимо добавить данные о нем.

Принимать заявки на денежную помощь будут до 15 октября текущего года.

"Если Вы не соответствуете вышеуказанным требованиям, обращаться никуда не нужно! Проведение регистрации не является гарантией обязательной выплаты, поскольку право на ее получение будут определять представители благотворительной организации после проведения верификации", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что UNHCR Ukraine предоставит финансовую помощь в размере 10,8 тыс. грн. Выплаты будут доступны в одной из областей, граничащей с РФ.

Еще мы рассказывали, что в двух областях граждане смогут присоединиться к новой программе помощи. Ее реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.