Україна
Головна Фінанси "Зимова підтримка" — хто ще отримає по 1 тис. грн у грудні

"Зимова підтримка" — хто ще отримає по 1 тис. грн у грудні

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 08:45
"Зимова підтримка" в 1 тис. грн — кому ще почнуть незабаром нараховувати допомогу
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні в період з 6 по 7 грудня 2025 року відбувалися 
5 та 6 хвилі виплат "зимової тисячі". За ці два дні держава нарахувала фінпідтримку ще понад 2 мільйонам громадянам на загальну суму у 1,58 мільярда гривень.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України

Читайте також:

Хто вже скоро отримає 1 тисячу гривень

Як зазначається, під час 5-ї хвилі гроші отримали 1,5 мільйона людей, які реєстрували свої заявки в Дії з 23 по 30 листопада. Тоді як у 6-й хвилі було майже 600 тисяч українців. Заявки від них надходили з 1 по 4 грудня.

В найближчі ж дні відбудеться фінансування виплат користувачам Дії, які оформлювали заявки 5, 6 та 7 грудня. 

"Так, у новій хвилі виплат виділять понад 350 мільйонів для 289,5 тисяч українців", — розповіли у Мінсоцполітики.

Скільки українців отримали "зимову тисячу"

Відколи стартувала програма, українці надіслали вже 15,7 мільйона заявок. Люди оформлювали допомогу, зокрема, й на дітей.

"Станом на понеділок, 8 грудня, допомогу вже отримали понад 11,6 мільйона українців, зокрема на дітей", — навели дані у відомстві. 

Водночас сума платежів через картку "Національний кешбек" станом на 8 грудня перевищила 2,2 мільярда гривень. 

Про що ще варто знати

Нагадаємо, українцям також виплачують по 6 500 грн за програмою "Зимова підтримка." Отримані гроші люди зможуть витратити на:

  • одяг;
  • взуття;
  • лікарські засоби;
  • вітаміни. 

Щоб витратити нараховану суму в українців є пів року після зарахування. Невикористаний залишок повернеться в бюджет країни.

Раніше ми розповідали, що фінансова допомога в рамках програми "Зимова підтримка", як очікується, надійде 10–14 мільйонів людей. Однак цьогорічні виплати зможуть оформити не усі громадяни. Дізнавайтесь також, як отримати 6,5 тисячі гривень від держави одиноким пенсіонерам

Автор:
Віталій Чайка
Автор:
Віталій Чайка
