Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы "Зимняя поддержка" — кто еще получит по 1 тыс. грн в декабре

"Зимняя поддержка" — кто еще получит по 1 тыс. грн в декабре

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 08:45
"Зимняя поддержка" в 1 тыс. грн — кому еще начнут вскоре начислять помощь
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине в период с 6 по 7 декабря 2025 года происходили 5 и 6 волны выплат "зимней тысячи". За эти два дня государство насчитало финподдержку еще более чем 2 миллионам гражданам на общую сумму в 1,58 миллиарда гривен.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто уже скоро получит 1 тысячу гривен

Как отмечается, во время 5-й волны деньги получили 1,5 миллиона человек, которые регистрировали свои заявки в Дії с 23 по 30 ноября. Тогда как в 6-й волне было почти 600 тысяч украинцев. Заявки от них поступали с 1 по 4 декабря.

В ближайшие же дни состоится финансирование выплат пользователям Дії, которые оформляли заявки 5, 6 и 7 декабря.

"Так, в новой волне выплат выделят более 350 миллионов для 289,5 тысячи украинцев", — рассказали в Минсоцполитики.

Сколько украинцев получили "зимнюю тысячу"

С тех пор как стартовала программа, украинцы прислали уже 15,7 миллиона заявок. Люди оформляли помощь, в том числе и на детей.

"По состоянию на понедельник, 8 декабря, помощь уже получили более 11,6 миллиона украинцев, в том числе на детей", — привели данные в ведомстве.

В то же время сумма платежей через карту "Национальный кэшбек" по состоянию на 8 декабря превысила 2,2 миллиарда гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, украинцам также выплачивают по 6 500 грн по программе "Зимняя поддержка." Полученные деньги люди смогут потратить на:

  • одежду;
  • обувь;
  • лекарственные средства;
  • витамины.

Чтобы потратить начисленную сумму у украинцев есть полгода после зачисления. Неиспользованный остаток вернется в бюджет страны.

Ранее мы рассказывали, что финансовая помощь в рамках программы "Зимняя поддержка", как ожидается, поступит 10-14 миллионов человек. Однако нынешние выплаты смогут оформить не все граждане. Узнавайте также, как получить 6,5 тысячи гривен от государства одиноким пенсионерам.

выплаты финансовая помощь деньги соцвыплаты денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации