"Зимняя поддержка" в 1 тыс. грн — кому еще начнут вскоре начислять помощь

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине в период с 6 по 7 декабря 2025 года происходили 5 и 6 волны выплат "зимней тысячи". За эти два дня государство насчитало финподдержку еще более чем 2 миллионам гражданам на общую сумму в 1,58 миллиарда гривен.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто уже скоро получит 1 тысячу гривен

Как отмечается, во время 5-й волны деньги получили 1,5 миллиона человек, которые регистрировали свои заявки в Дії с 23 по 30 ноября. Тогда как в 6-й волне было почти 600 тысяч украинцев. Заявки от них поступали с 1 по 4 декабря.

В ближайшие же дни состоится финансирование выплат пользователям Дії, которые оформляли заявки 5, 6 и 7 декабря.

"Так, в новой волне выплат выделят более 350 миллионов для 289,5 тысячи украинцев", — рассказали в Минсоцполитики.

Сколько украинцев получили "зимнюю тысячу"

С тех пор как стартовала программа, украинцы прислали уже 15,7 миллиона заявок. Люди оформляли помощь, в том числе и на детей.

"По состоянию на понедельник, 8 декабря, помощь уже получили более 11,6 миллиона украинцев, в том числе на детей", — привели данные в ведомстве.

В то же время сумма платежей через карту "Национальный кэшбек" по состоянию на 8 декабря превысила 2,2 миллиарда гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, украинцам также выплачивают по 6 500 грн по программе "Зимняя поддержка." Полученные деньги люди смогут потратить на:

одежду;

обувь;

лекарственные средства;

витамины.

Чтобы потратить начисленную сумму у украинцев есть полгода после зачисления. Неиспользованный остаток вернется в бюджет страны.

Ранее мы рассказывали, что финансовая помощь в рамках программы "Зимняя поддержка", как ожидается, поступит 10-14 миллионов человек. Однако нынешние выплаты смогут оформить не все граждане. Узнавайте также, как получить 6,5 тысячи гривен от государства одиноким пенсионерам.