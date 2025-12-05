Відео
Головна Фінанси "Зимова підтримка" 2025 — які товари можна купити на Укрпошті

"Зимова підтримка" 2025 — які товари можна купити на Укрпошті

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 19:40
1 тис. грн на Укрпошті — українцям пояснили, що можна купувати за гроші "Зимової підтримки"
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Виплату 1 тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка" через відділення Укрпошти вже оформили понад 1 мільйон громадян. Однак у деяких отримувачів виникають проблеми з оплатою товарів чи послуг.

Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Читайте також:

"Зимова підтримка" на Укрпошті

За словами Ігоря Смілянського, у перші тижні програми виникали ситуації, коли люди хотіли витратити отриману 1 тисячу гривень, але платежі відхилялися. Тож варто пам'ятати, що кошти програми "Зимова підтримка", які ви хочете витратити з картки "Національний кешбек" у відділеннях Укрпошти, можна витрачати на:

  • комунальні послуги; 
  • поштові послуги — відправити та отримати посилки, листи;
  • передплатити українські газети ти журнали;
  • придбати ліки та інші товари виключно українського виробництва, що входять до переліку програми.
Як можна витратити 1 тисячу гривень у відділеннях Укрпошти. Фото: Укрпошта

Також 1 тисячу гривень можна задонатити на підтримку Збройних Сил України.

"Окрема тема — післяплата. Її можна оплатити коштами "Зимової підтримки" тільки якщо вміст посилки — товари українського виробництва, які входять до програми "Національний кешбек". Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон — ні", — розповів Смілянський.

Оформлення заявок 

Оформити "Зимову підтримку" на Укрпошті можна до 24 грудня. А витратити фінансову допомогу —  до 25 січня 2026 року. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, на 1 тисячу гривень цієї зими не зможуть претендувати тим, хто виїхав і залишається за кордоном або живе на територіях, які окупувала Росія. Усі інші громадяни, як дорослі, так і малі, зможуть отримати грошову допомогу від держави, подавши електронну заявку через застосунок "Дія". 

Раніше ми розповідали, що з 1 грудня по 1 тисячі гривень нараховують українцям, які подали документи на другий день прийому заявок. Станом на перший день зими допомогу вже отримали 3,5 мільйона громадян. Дізнавайтесь також, чи можна отримати "Зимову підтримку" готівкою

Укрпошта виплати гроші фінанси тисяча Зеленського
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
