"Зимова підтримка" у 6 500 грн — як отримати одиноким пенсіонерам

Пенсіонер на лавці. Фото: Новини.LIVE

Отримати грошову допомогу у 6,5 тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка" можуть не тільки діти чи люди з інвалідністю. Так, на виплату можуть претендувати й одинокі пенсіонери, але за кількох умов.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Кіровоградській області розповіли про це детальніше.

"Зимова підтримка" для одиноких пенсіонерів

У ПФУ наголосили, що для того, щоб держава нарахувала фінансову допомогу, потрібно щоб людина:

була одиноким пенсіонером — це особа без працездатних родичів (незалежно від місця проживання), які за законом зобов’язані її утримувати. Це дорослі діти, онуки правнуки;

отримувала пенсію, яка не перевищує 9 444 грн на 1 січня 2025 року — враховуючи надбавки на догляд ( 50 грн), за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії про те, що особа потребує постійного стороннього догляду.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що разову виплату надають окремим категоріям українцям. Реєструватися на виплати можуть:

діти, які перебувають під опікою/піклуванням;

діти-вихованці прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу, зокрема, діти з інвалідністю;

громадяни з інвалідністю (перша група) з-поміж переселенців;

неповнолітні діти з малозабезпечених родин; самотні пенсіонери, яким передбачена надбавка до пенсії на догляд.

Зазначимо, що 6,5 тисячі гривень надійдуть на спецкарту "Дія.Карта". Громадянам, які відповідають вимогам, треба відкрити її заздалегідь. Зробити це можна, наприклад, у додатку Приват24.

Раніше ми розповідали, що "Зимову підтримку" виплатять не усім родинам з дітьми. Так, підтримка не передбачена для тих, хто почав отримувати базову соцдопомогу. Також ми писали про шахрайську схему щодо фіндопомоги "Зимова підтримка". Аферисти пропонують людям оформлювати підроблені карти нібито для виплат.