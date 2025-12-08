Відео
Головна Фінанси "Зимова підтримка" для одиноких пенсіонерів — умови виплат

"Зимова підтримка" для одиноких пенсіонерів — умови виплат

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 08:45
"Зимова підтримка" у 6 500 грн — як отримати одиноким пенсіонерам
Пенсіонер на лавці. Фото: Новини.LIVE

Отримати грошову допомогу у 6,5 тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка" можуть не тільки діти чи люди з інвалідністю. Так, на виплату можуть претендувати й одинокі пенсіонери, але за кількох умов.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Кіровоградській області розповіли про це детальніше. 

Читайте також:

"Зимова підтримка" для одиноких пенсіонерів

У ПФУ наголосили, що для того, щоб держава нарахувала фінансову допомогу, потрібно щоб людина:

  • була одиноким пенсіонером — це особа без працездатних родичів (незалежно від місця проживання), які за законом зобов’язані її утримувати. Це дорослі діти, онуки правнуки;
  • отримувала пенсію, яка не перевищує 9 444 грн на 1 січня 2025 року — враховуючи надбавки на догляд ( 50 грн), за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії про те, що особа потребує постійного стороннього догляду.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що разову виплату надають окремим категоріям українцям. Реєструватися на виплати можуть:

  • діти, які перебувають під опікою/піклуванням;
  • діти-вихованці прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу, зокрема, діти з інвалідністю;
  • громадяни з інвалідністю (перша група) з-поміж переселенців;
  • неповнолітні діти з малозабезпечених родин; самотні пенсіонери, яким передбачена надбавка до пенсії на догляд. 

Зазначимо, що 6,5 тисячі гривень надійдуть на спецкарту "Дія.Карта". Громадянам, які відповідають вимогам, треба відкрити її заздалегідь. Зробити це можна, наприклад, у додатку Приват24.

Раніше ми розповідали, що "Зимову підтримку" виплатять не усім родинам з дітьми. Так, підтримка не передбачена для тих, хто почав отримувати базову соцдопомогу. Також ми писали про шахрайську схему щодо фіндопомоги "Зимова підтримка". Аферисти пропонують людям оформлювати  підроблені карти нібито для виплат.  

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
