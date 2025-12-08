"Зимняя поддержка" в 6 500 грн — как получить одиноким пенсионерам

Пенсионер на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Получить денежную помощь в 6,5 тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка" могут не только дети или люди с инвалидностью. Так, на выплату могут претендовать и одинокие пенсионеры, но при определенных условиях.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области рассказали об этом подробнее.

"Зимняя поддержка" для одиноких пенсионеров

В ПФУ отметили, что для того, чтобы государство начислило финансовую помощь, нужно чтобы человек:

был одиноким пенсионером — это человек без трудоспособных родственников (независимо от места жительства), которые по закону обязаны его содержать. Это взрослые дети, внуки правнуки;

получала пенсию, которая не превышает 9 444 грн на 1 января 2025 года — учитывая надбавки на уход (50 грн), при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии о том, что человекнуждается в постоянном постороннем уходе.

О чем еще стоит знать

Напомним, что разовую выплату предоставляют отдельным категориям украинцев. Регистрироваться на выплаты могут:

дети, которые находятся под опекой/попечительством;

дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, в частности, дети с инвалидностью;

граждане с инвалидностью (первая группа) из числа переселенцев;

несовершеннолетние дети из малообеспеченных семей; одинокие пенсионеры, которым предусмотрена надбавка к пенсии на уход.

Отметим, что 6,5 тысячи гривен поступят на спецкарту "Дія.Карта". Гражданам, которые соответствуют требованиям, надо открыть ее заранее. Сделать это можно, например, в приложении Приват24.

Ранее мы рассказывали, что "Зимнюю поддержку" выплатят не всем семьям с детьми. Так, поддержка не предусмотрена для тех, кто начал получать базовую соцпомощь. Также мы писали о мошеннической схеме по финпомощи "Зимняя поддержка". Аферисты предлагают людям оформлять поддельные карты якобы для выплат.