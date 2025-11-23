Зимова підтримка 2025 — на що заборонили витрачати гроші

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді усі громадяни України реєструються на виплату одноразової грошової допомоги від держави у розмірі 1 тисячі гривень. Ці гроші можна буде витратити, зокрема, у продуктових магазинах, тобто, купити продукти. Паралельно в Україні реалізується програма "Тепла зима", за якою по 6,5 тисячі гривень отримають вразливі категорії населення. Тож багатьох цікавить, чи можна буде й на ці гроші купити їжу.

Чи можна купити продукти за допомогу у 6,5 тисячі гривень

У постанові Кабміну України "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима", чітко визначено, на що вдасться витратити кошти. Це:

одяг;

взуття;

ліки та вітаміни.

Якщо спробувати купити якийсь інший товар, то нічого не вийде: система ще на етапі оплати визначає MCC-код, який показує тип магазину. Якщо цей технічний код відсутній серед дозволених, то операція просто не відбудеться.

Як подати заявку на виплати

Зареєструвати заявку можна двома способами. По-перше — це в Дії. Треба авторизуватися, відкрити меню "Сервіси", обрати пункт "Зимова підтримка" і клікнути на "Зимові 6 500 грн". Далі підтверджуєте наявність активної Дія.Картки, на яку й нарахують гроші.

По-друге — заявки приймає Пенсійний фонду України (ПФУ). Для цього ви йдете до найближчого відділення, берете з собою активну Дія.Картку чи іншу картку зі спецрахунком.

Працівники фонду допоможуть з оформленням і передадуть всі персональні дані. Подаватися на отримання 6,5 тисячі гривень дозволено до 17 грудня 2025 року включно.

