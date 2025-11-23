Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зимова підтримка 2025 — як не вдасться витратити гроші

Зимова підтримка 2025 — як не вдасться витратити гроші

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:58
Зимова підтримка 2025 — на що заборонили витрачати гроші
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У листопаді усі громадяни України реєструються на виплату одноразової грошової допомоги від держави у розмірі 1 тисячі гривень. Ці гроші можна буде витратити, зокрема, у продуктових магазинах, тобто, купити продукти. Паралельно в Україні реалізується програма "Тепла зима", за якою по 6,5 тисячі гривень отримають вразливі категорії населення. Тож багатьох цікавить, чи можна буде й на ці гроші купити їжу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Чи можна купити продукти за допомогу у 6,5 тисячі гривень

У постанові Кабміну України "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року "Тепла зима", чітко визначено, на що вдасться витратити кошти. Це:

  • одяг; 
  • взуття; 
  • ліки та вітаміни.

Якщо спробувати купити якийсь інший товар, то нічого не вийде: система ще на етапі оплати визначає MCC-код, який показує тип магазину. Якщо цей технічний код відсутній серед дозволених, то операція просто не відбудеться.  

Як подати заявку на виплати

Зареєструвати заявку можна двома способами. По-перше — це в Дії. Треба авторизуватися, відкрити меню "Сервіси", обрати пункт "Зимова підтримка" і клікнути на "Зимові 6 500 грн". Далі підтверджуєте наявність активної Дія.Картки, на яку й нарахують гроші. 

По-друге — заявки приймає Пенсійний фонду України (ПФУ). Для цього ви йдете до найближчого відділення, берете з собою активну Дія.Картку чи іншу картку зі спецрахунком. 

Працівники фонду допоможуть з оформленням і передадуть всі персональні дані. Подаватися на отримання 6,5 тисячі гривень дозволено до 17 грудня 2025 року включно.

Раніше ми розповідали, що благодійний фонд "Карітас Україна" надасть деяким громадянам по 20 тисяч гривень для оплати житлово-комунальних послуг взимку. На допомогу можуть розраховувати три групи населення. Ще ми писали про грошову допомогу для старших громадян в одному з регіонів. Їм одноразово виплатять по 10 тисяч гривень.

виплати фінансова допомога гроші грошова допомога підтримка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації