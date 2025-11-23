Зимняя поддержка 2025 — на что запретили тратить деньги

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре все граждане Украины регистрируются на выплату единовременной денежной помощи от государства в размере 1 тысячи гривен. Эти деньги можно будет потратить, в частности, в продуктовых магазинах, то есть, купить продукты. Параллельно в Украине реализуется программа "Теплая зима", по которой по 6,5 тысячи гривен получат уязвимые категории населения. Поэтому многих интересует, можно ли будет и на эти деньги купить еду.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Можно ли купить продукты за помощь в 6,5 тысячи гривен

В постановлении Кабмина Украины "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года "Теплая зима", четко определено, на что удастся потратить средства. Это:

одежда;

обувь;

лекарства и витамины.

Если попытаться купить какой-то другой товар, то ничего не получится: система еще на этапе оплаты определяет MCC-код, который показывает тип магазина. Если этот технический код отсутствует среди разрешенных, то операция просто не состоится.

Как подать заявку на выплаты

Зарегистрировать заявку можно двумя способами. Во-первых — это в Дии. Надо авторизоваться, открыть меню "Сервисы", выбрать пункт "Зимняя поддержка" и кликнуть на "Зимние 6 500 грн". Далее подтверждаете наличие активной Дія.Карты, на которую и начислят деньги.

Во-вторых — заявки принимает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для этого вы идете в ближайшее отделение, берете с собой активную Дія.Карту или другую карту со спецсчетом.

Работники фонда помогут с оформлением и передадут все персональные данные. Подаваться на получение 6,5 тысячи гривен разрешено до 17 декабря 2025 года включительно.

Ранее мы рассказывали, что благотворительный фонд "Каритас Украина" предоставит некоторым гражданам по 20 тысяч гривен для оплаты жилищно-коммунальных услуг зимой. На помощь могут рассчитывать три группы населения. Еще мы писали о денежной помощи для старших граждан в одном из регионов. Им единоразово выплатят по 10 тысяч гривен.