Головна Фінанси Пенсіонерам роздадуть по 10 тис. грн допомоги — хто в списку

Пенсіонерам роздадуть по 10 тис. грн допомоги — хто в списку

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:15
Виплати для пенсіонерів у 10 тис. грн — кому обіцяють надати та список документів
Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У одній з українських громад громадянам від 65 років виплачують одноразову грошову допомогу для підтримки здоров’я та побутових потреб восени 2025 року. Для оформлення потрібно подати заяву та спеціальний пакет документів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби однієї з військово-цивільних адміністрацій. 

Читайте також:

Кому і де доступна разова грошова допомога

Згідно з цією інформацією, реалізують програму підтримки громадян старшого віку у Волноваській громаді Донецької області. За умовами розпорядження, розраховувати на разові виплати можуть жителі зі списку вразливих категорій. А саме: 

  • вік заявника перевищує 65 років;
  • проживання в Україні, за винятком районів, де тривають активні бойові дії/території перебувають під окупацією;
  • задекларовано адресу проживання/зареєстровано в районі Волноваської міської громади на момент звернення;
  • внутрішньо переміщена особа (ВПО).

Розмір грошової допомоги буде становити 10 тис. грн. Виплати можна буде спрямувати на підтримку здоров’я, а також соціально-побутові потреби. 

Куди звертатися за виплатами та необхідні документи 

Для того, щоб отримати грошову допомогу, громадяни повинні заздалегідь подбати про наявність необхідних документів. У військово-цивільній адміністрації навели цілий список. Від громадян просять надання:

  • паспорта;
  • ідентифікаційного коду;
  • витягу з реєстру громади, де підтверджується адреса проживання;
  • довідки про взяття на облік ВПО, виданої після 24 лютого 2022 року;
  • довіреності та документів представника (якщо звертається хтось інший);
  • довідки з реквізитами рахунку (IBAN).

Такий пакет документів радять підписати електронним підписом та надіслати на електронну пошту Центру надання адмінпослуг Волноваської міської ВЦА з позначкою "65+".

Всі подробиці щодо надання допомоги можна уточнити за номерами телефонів: 

  • 095-205-28-74; 
  • 099-094-47-57; 
  • 095-888-63-48;
  • 066-901-69-99.

Раніше ми писали, що в одній з громад почали надавати гроші на осінньо-зимовий сезон. Кошти можна отримати на купівлю дров у розмірі 12 тис. грн. 

Також ми розповідали, що на Сумщині переселенці можуть отримати виплати у 10,8 тис. грн. Кошти надає Агенція ООН у справах біженців у листопаді 2025 року. 

виплати фінансова допомога пенсіонери гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
