Ощадбанк обіцяє оприлюднити нові терміни старих карток до кінця 2025 року

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" пообіцяли оприлюднити нові терміни дії старих платіжних карток до кінця 2025 року. Чергове продовження знову добігає кінця.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Пролонгування терміну дії карток Ощадбанку

З питанням щодо чинності старих платіжних карт, термін яких закінчився ще в лютому 2022 року, звертаються самі громадяни, адже черговий дедлайн очікується наприкінці місяця.

Громадяни стурбовані, чи треба оновлювати картки у відділеннях банку, адже таку вимогу переносили неодноразово для зручності клієнтів на тлі воєнного стану.

"Підкажіть, будь ласка, чи буде продовжено карти Ощадбанку до кінця воєнного стану, які оформлені до повномасштабної війни?", — пише один із користувачів.

Представник державної фінустанови відповів на звернення, але не уточнив, чи варто йти у банк.

За його словами, картки будуть дійсними щонайменше до 31 грудня цього року. Інформацію про можливе нове пролонгування оприлюднять під кінець місяця.

"Картки банку продовжені до 31.12.2024. Про нові продовження карток, що закінчилися, банк додатково проінформує клієнтів розмістивши інформацію на своїй сторінці. Рекомендуємо ближче до кінця місяця перевіряти інформацію на офіційному сайті банку", — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ощадбанк у Facebook

Варто зауважити, що Ощадбанк раніше знову ухвалив рішення про продовження терміну дії карток. Там наголосили, що це допоможе клієнтам не хвилюватися з приводу оновлення старих карток, адже навіть після завершення зазначеного терміну їхньої дії залишаться цілком функціональні. Власникам будуть доступні всі необхідні операції, зокрема:

можливість розрахунку в торгово-сервісних мережах;

зняття готівки в банкоматах, інші транзакції.

Раніше в Ощадбанку розповіли, які можуть бути причини блокування переказів коштів. Серед таких — зобов’язання ПФУ нагадувати клієнтам пройти верифікацію.

Також ми писали, що в Ощадбанку уточнили, як швидко та правильно здійснити обмін валюти у 2024 році. Там нагадали, які досі діють обмеження на суми, доступні для купівлі протягом місяця.